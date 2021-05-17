Ловкий ход Москвы позволит обойти даже американские санкции, уверены немецкие журналисты

Трубопровод "Северный поток – 2" остается предметом широкого обсуждения среди европейских политических элит. С помощью магистрали Москва сможет экспортировать не только газ, но и чистый водород. Вокруг этой темы ведутся ожесточенные споры, однако, пишет Mitteldeutscher Rundfunk, на деле же Россия таким образом осуществила "отвлекающий маневр" для того, чтобы завершить строительство нити.

Так, Соединенные Штаты до сих пор "давят" на строительство газовой нити. Хотя, на первый взгляд, Европа давно стремится к использованию водорода – он играет немаловажную роль в климатических изменениях, особенно для отраслей, где характерны высокие выбросы СО2.

Один из немногих проектов в РФ, предлагающих какую-то конкретику – план итальянского энергогиганта Enel с "Роснано", в рамках которого предполагается использование ветряных турбин для выработки водорода у норвежских границ.

"С их точки зрения, наиболее перспективным является сценарий, при котором Россия производит "голубой" водород и экспортирует его в Европу по "Северному потоку-2". Зеленый водород, который предпочитает федеральное правительство, вряд ли сойдет с производства в России из-за отсутствия убедительных транспортных концепций и нехватки энергии для производства", – пишет Mitteldeutscher Rundfunk.



Тем не менее, считают немецкие журналисты, все предлагаемые российской стороной планы по поставкам водорода – лишь "бумажные тигры", которых вполне хватит на то, чтобы РФ достроила газопровод.

Ранее генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что осталось проложить еще 80 км нити.