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"Газпром" обратился в суд с иском о взыскании с "Молдовагаза" задолженности в $370,5 млн за газ, поставленный в 2018 году. Об этом в понедельник, 17 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отчет российского концерна.
Отмечается, что иск был подан еще в феврале нынешнего года в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ. Полная сумма долга составила $370 518 092,46.
Дата судебного разбирательства пока не назначена, уточняют в "Газпроме".
Отметим, контракт на транзит и поставку российского голубого топлива в Молдавию действует до конца сентября нынешнего года.
Напомним, по состоянию на 31 марта 2020 г. долг Кишинева за газ составлял $7 млрд, из них на Тирасполь приходилось $6,914 млрд. Осенью прошлого года, не успев еще пройти инаугурацию, избранный президент Молдавии Мария Санду в интервью украинскому изданию заявила, что
не признает долг за сырье, поставленное "Газпромом" в Приднестровье и не планирует его платить.
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