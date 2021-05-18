Стоимость нефти превысила 70 долларов за баррель

Черное золото активно дорожает

На мировых сырьевых рынках наблюдается рост цен на нефть. По данным на вторник, 18 мая, в 10:20 мск за июльские поставки средиземноморского сорта Brent давали $70,10 за баррель, передает RT. Это максимум с 15 марта 2021 года.

Западно-техасская нефть WTI в это же время стоит $66,87 за баррель.

Напомним, стоимость российской нефти Urals рассчитывается от цены на Brent.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

США и Великобритания намерены втянуть Россию в войну с Европой и Украиной

Киеву отвели роль провокатора в отношениях с Москвой

Всплыли новые подробности в деле о подрыве чешского склада

Пресса Чехии продолжает муссировать скандальную историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей