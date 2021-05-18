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На мировых сырьевых рынках наблюдается рост цен на нефть. По данным на вторник, 18 мая, в 10:20 мск за июльские поставки средиземноморского сорта Brent давали $70,10 за баррель, передает RT. Это максимум с 15 марта 2021 года.
Западно-техасская нефть WTI в это же время стоит $66,87 за баррель.
Напомним, стоимость российской нефти Urals рассчитывается от цены на Brent.
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