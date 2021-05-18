Вашингтон готов приступить к торгам с Москвой

Вскоре должна состояться встреча главы российского МИД Сергея Лаврова и американского госсекретаря Энтони Блинкена. На переговорах, в частности, будет обсуждаться тема "Северного потока-2". По мнению опытного аналитика Игоря Юшкова, американцы постараются что-нибудь выторговать у Москвы, так как оказать серьезное воздействие на реализацию нашего проекта они уже не могут.



Предстоящая встреча широко обсуждается в экспертном сообществе. Некоторые считают, что готовность Вашингтона поднимать тему "Северного потока" в диалоге с Москвой говорит о том, что США решили быть более гибкими и постараются найти компромиссное решение. Такое мнение ранее высказал эксперт Андрей Кортунов.

Однако его коллега аналитик Игорь Юшков считает, что преодолеть противоречия два государства пока не могут. Так что на предстоящей встрече стороны снова обозначат свои позиции: Америка резко против СП-2, Россия ни за что не откажется от реализации проекта.

При этом американская сторона понимает, что использовала уже все имеющиеся в ее арсенале способы давления на трубопровод. Вашингтон больше ничего не может сделать против строительства российской газовой магистрали. Так что наступает период торгов.

Юшков убежден, что американцы постараются припугнуть Москву новыми проблемами с СП-2 и, чтобы избежать их, предложат договориться в сфере безопасности или по каким-то другим вопросам.

При этом действующие санкционные ограничения никто отменять не будет, добавил эксперт в беседе с корреспондентом издания "Свободная пресса".