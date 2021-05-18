"Северный поток - 2" лишит Киев миллиардов долларов

"Северный поток - 2" лишит Киев миллиардов долларов
Фото: Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto via/ www.globallookpress.com
Топ-менеджер призвал Киев принять меры для наращивания собственной добычи газа

Экономика Незалежной лишится порядка 5-6 млрд долларов в год, если "Северный поток – 2" будет запущен. Об этом сообщил глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

По словам специалиста, речь идет как о прямых, так и косвенных потерях в случае успешного запуска газовой магистрали, о чем заявил глава ГТС, отвечая на вопрос для Exploration&Production Consulting.

Топ-менеджер также сообщил, что Россия лишит Незалежную 1,5 млрд долларов, если примет решение о прекращении газового транзита. Такое решение приведет к резкому подорожанию топлива на Украине, так как в этом случае транспортировка за один куб подскочит в цене на 50 долларов, и государство потерпит убытки еще на 2-3 млрд.

Как отметил Макогон, подорожание газа для украинских властей неминуемо приведет к росту цен на весь экспорт для киевской администрации, в том числе на удобрения. 

"Также газ обойдется дороже самому населению. Соответственно, потребуется больше субсидий", – заявил руководитель украинской газотранспортной системы.

Однако, отметил украинский эксперт, обозначенную сумму реально компенсировать путем роста добычи собственного украинского газа. Для этого действующие власти должны обеспечить газовую отрасль страны всеми доступными возможностями, а также разработать соответствующие стимулирующие меры, передает агентство "Прайм".

Как отмечает источник, в настоящее время до окончания укладки газопровода "Северный поток – 2" остается 80 километров. По состоянию на конец марта общая длина оставшегося участка нити составляла 121 километр.

Ранее в Минэнерго ФРГ заявили, что судьба проекта будет решена в течение года.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость240222
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Гость239421
Не надо расстраиваться, новая канцлерша которую поставит Америка во главе Германии, закроет не только СП-2, но и вообще поставки любого газа, хоть американского, хоть российского.
Все автомобили с ДВС будут запрещены, только на батарейках и солнечной, ветровой энергии. Цены на самолёт она поднимет примерно в 100 раз, что бы ник то не летал никуда, всех прочипировать и за каждым слежка.
На рикши пересядете, господа! Овса не хватит на лошадей.
Гость239421
Пожаловаться Ответить
Не надо расстраиваться, новая канцлерша которую поставит Америка во главе Германии, закроет не только СП-2, но и вообще поставки любого газа, хоть американского, хоть российского.
Все автомобили с ДВС будут запрещены, только на батарейках и солнечной, ветровой энергии. Цены на самолёт она поднимет примерно в 100 раз, что бы ник то не летал никуда, всех прочипировать и за каждым слежка.
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