Центробанк заверил, что никакие проблемы стране не грозят

Центробанк уверен в том, что риски отключения Российской Федерации от международной системы SWIFT отсутствуют. Об этом заявила сегодня, 18 мая, заместитель главы финансового регулятора Ольга Скоробогатова, выступая в Государственной думе.



Представитель ЦБ отметила, что в настоящее время указанных рисков нет. Тем не менее, указала Скоробогатова, в случае отключения от международной финансовой системы регулятор переведет весь внутренний финансовый трафик на российскую систему.

Скоробогатова также подчеркнула, что представители SWIFT развеяли опасения, подтвердив, что не собираются отключать Россию от системы – все операции будут проводиться как обычно, в штатном режиме.

Зампред регулятора отметила, выступая в нижней палате парламента, что Центробанк находится в прямом контакте со штаб-квартирой SWIFT, а также его московским офисом, передают "Известия".

Как отмечает РИА "Новости", системой SWIFT пользуются тысячи крупнейших мировых организаций. В медиа постоянно публикуются сообщения о том, что РФ могут отключить от системы в рамках очередных санкционных ограничений со стороны Запада.

В конце апреля Европарламент принял резолюцию об отключении россиян от финансовой системы в случае ее "нападения на Украину". Из 569 членов ЕП менее 70 выразили неодобрение предлагаемым документом, который не обладает обязательной юридической силой.

Российский миллиардер Борис Дерипаска заявлял ранее, что в скором времени правительству РФ необходимо принять меры по внедрению цифрового рубля в отечественную экономику на фоне рисков отключения от системы SWIFT.