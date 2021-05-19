Работодатели будут вынуждены платить больше

В правительстве нашей страны придумали способ повысить зарплаты россиянам. Его предложил вице-премьер и представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Работникам будут вынуждены платить больше. Чтобы этого добиться, нужно увеличить налоги на дивиденды для тех предприятий, где суммы, выдаваемые сотрудникам, не меняются даже на уровне инфляции, сказал чиновник.

Собственников и руководителей надо обязать "следить за темпами роста зарплат и увеличивать их". Это важно, чтобы не снижалась "реальная покупательная возможность людей", пояснил заместитель главы правительства

Работодатели должны понять, что, желая получать деньги, людям тоже надо помогать. С ними следует делиться прибылью, ведь они трудятся и "добавочную стоимость создают", отметил вице-премьер на проходящем сегодня форуме "ProДФО – Хабаровский край", цитирует РИА "Новости".

Чтобы вопплотить такую идею, нужно заняться, добавил Трутнев. И пообещал, что отправит предложение главе правительства Михаилу Мишустину.

В кабмине делают все для сдерживания роста цен. Однако навсегда заморозить их не удастся, иначе наша страна "выпадет из мировой экономики", сообщил полпред в ДФО.

Ранее в России придумали, как помочь бедным за счет богатых. Для этого предлагалось изменить ставку НДФЛ.