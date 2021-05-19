Нацвалюта может позитивно отреагировать на смену в рядах правительства

Всего несколько кадровых решений президента РФ Владимира Путина обеспечат взрывной рост рублю, причем уже через пару дней. С такой точкой зрения выступил кандидат экономических наук Алексей Лапушкин.

Напомним, ранее в среду, 19 мая, аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов заявил, что нацвалюта способна укрепиться до значений 2019 г. в ближайшем будущем. Взрывного роста рубля можно ожидать уже к концу нынешнего года, передает РИА ФАН. По мнению аналитика, этому будут способствовать победа России над коронавирусом, а также сырьевая компонента отечественной валюты.

Лапушкин же заметил, что для решения всех проблем с рублем нужно укреплять экономику страны, тогда он будет стабильным и платежеспособным, в том числе, на мировом рынке.

"Соответственно, единственным условием для роста экономики является смена экономического курса и финансово-экономического блока правительства", – сказал "ЦарьГраду" специалист.

По его словам, для этого достаточно всего нескольких кадровых решений Путина, а их глава государства умеет быстро принимать, буквально за пару дней.

"Само как бы даже заявление о смене экономической политики и переориентации ее на построение суверенной экономики и поддержку отечественного производителя, даже сам факт такого заявления уже вызовет экономический рост и укрепление рубля", – уверен Лапушкин.

