Какое решение Путина обеспечит рублю взрывной рост - мнение эксперта

Какое решение Путина обеспечит рублю взрывной рост - мнение эксперта
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нацвалюта может позитивно отреагировать на смену в рядах правительства

Всего несколько кадровых решений президента РФ Владимира Путина обеспечат взрывной рост рублю, причем уже через пару дней. С такой точкой зрения выступил кандидат экономических наук Алексей Лапушкин.

Напомним, ранее в среду, 19 мая, аналитик ГК "ФИНАМ" Андрей Маслов заявил, что нацвалюта способна укрепиться до значений 2019 г. в ближайшем будущем. Взрывного роста рубля можно ожидать уже к концу нынешнего года, передает РИА ФАН. По мнению аналитика, этому будут способствовать победа России над коронавирусом, а также сырьевая компонента отечественной валюты.

Лапушкин же заметил, что для решения всех проблем с рублем нужно укреплять экономику страны, тогда он будет стабильным  и платежеспособным, в том числе, на мировом рынке.

"Соответственно, единственным условием для роста экономики является смена экономического курса и финансово-экономического блока правительства", – сказал "ЦарьГраду" специалист.

По его словам, для этого достаточно всего нескольких кадровых решений Путина, а их глава государства умеет быстро принимать, буквально за пару дней.

"Само как бы даже заявление о смене экономической политики и переориентации ее на построение суверенной экономики и поддержку отечественного производителя, даже сам факт такого заявления уже вызовет экономический рост и укрепление рубля", – уверен Лапушкин.

Накануне на фоне слухов о возможном санкционном наказании России в виде отключения страны от платежной системы SWIFT за очередные некие мифические действия замглавы Центробанка Ольга Скоробогатова сообщила, что подобного рода риски отсутствуют. Эти опасения развеяли сами представители SWIFT. Одновременно она подчеркнула, что российская сторона готова к отключению от международной финансовой системы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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