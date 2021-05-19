Новых рестрикций в отношении трубопровода не будет

Администрация США решила не вводить санкционные ограничения против оператора российской газовой магистрали "Северный поток-2". Такую информацию публикует американская пресса.



Сообщается, что Вашингтон считает оператора Nord Stream 2 AG нарушителем, который по всем параметрам подходить под объект для введения санкций. Однако наказывать его не будут. Как отмечает Bloomberg, американские власти в этом вопросе ориентируются на причины, "связанные с нацбезопасностью".

Ранее немецкий эксперт Александр Рар рассказал, почему США отказались от санкций против СП-2.