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Администрация США решила не вводить санкционные ограничения против
оператора российской газовой магистрали "Северный поток-2". Такую информацию публикует
американская пресса.
Сообщается, что Вашингтон считает оператора Nord Stream 2 AG нарушителем, который по всем параметрам подходить под объект для введения санкций. Однако наказывать его не будут. Как отмечает Bloomberg, американские власти в этом вопросе ориентируются на причины, "связанные с нацбезопасностью".
Ранее немецкий эксперт Александр Рар рассказал, почему США отказались от санкций против СП-2.
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