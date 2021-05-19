Власти Америки веселят общественность противоречивыми заявлениями

Судя по всему, вашингтонская администрация пока не определилась, что будет делать с российским трубопроводом "Северный поток-2". В течение суток в прессе появляются противоречащие одна другой публикации о намерениях США. Так, свежее высказывание Госдепа гласит: Америка костьми ляжет, но не позволит достроить газовую магистраль.



При этом американцы объявили, что по-прежнему готовы пустить в ход все имеющиеся в их распоряжении инструменты давления на нашу страну, пишет РИА "Новости".

Напомним, совсем недавно в прессе появилась публикация о том, что Вашингтон решил не наказывать оператора СП-2 и не будет вводить новые рестрикции в отношении трубопровода.