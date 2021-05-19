Готовы на все: США снова объявили о планах дать бой "Северному потоку-2"

Власти Америки веселят общественность противоречивыми заявлениями

Судя по всему, вашингтонская администрация пока не определилась, что будет делать с российским трубопроводом "Северный поток-2". В течение суток в прессе появляются противоречащие одна другой публикации о намерениях США. Так, свежее высказывание Госдепа гласит: Америка костьми ляжет, но не позволит достроить газовую магистраль.

При этом американцы объявили, что по-прежнему готовы пустить в ход все имеющиеся в их распоряжении инструменты давления на нашу страну, пишет РИА "Новости".

Напомним, совсем недавно в прессе появилась публикация о том, что Вашингтон решил не наказывать оператора СП-2 и не будет вводить новые рестрикции в отношении трубопровода.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Военный самолет врезался в жилой дом в Белоруссии - видео

Погибли два пилота

Прощай, заграница: этим летом из России не выпустят никого

Последние надежды той части россиян, что предпочитает переполненным пляжам Сочи и Крыма турецкие, греческие, испанские и другие заграничные курорты рассыпались в прах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей