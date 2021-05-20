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Отказ Соединенных Штатов от дальнейших ограничений в отношении участников "Северного потока – 2" ознаменовал "приближение" Белого дома к позиции немецких властей. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Она отметила, что тем самым президент Джо Байден "немного приблизился" к Германии в конфликте вокруг строительства газовой магистрали. Канцлер также признала, что у Берлина и Вашингтона разнятся взгляды на эту тему, отмечает RT.
Меркель также отметила, что оба государства продолжат контактировать в вопросах по "точкам соприкосновения" с РФ, передает WDR.
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