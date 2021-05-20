"Газпром" надеется поставлять топливо "великой" Польше после 2022 года

"Газпром" надеется поставлять топливо "великой" Польше после 2022 года
Фото: Sojka Libor/CTK/www.globallookpress.com
Отечественный концерн продолжает вести переговоры с Варшавой

"Газпром" не оставляет надежд на продолжение поставок Польше российского голубого топлива и после 2022 года, когда заканчивается срок контракта. Об этом рассказала зампред монополиста, гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Она отметила, что коммерческие переговоры с Варшавой еще продолжаются, вопреки разным спорам и заявлениям политиков и представителей компаний, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на "Интерфакс".

Польская сторона неоднократно утверждала, что не станет продлевать истекающий в 2022 г. контракт на закупку сырья у "Газпрома". Однако, по словам Бурмистровой, компания надеется продолжить прямую поставки российского газа своему давнему партнеру.

Польша остается "надежным контрагентом" и является "великой страной", с которой Россия давно и много сотрудничает, заметила топ-менеджер. Она призвала не обращать внимания на громкие заявления и текущие реалии, потому что РФ и Польша, несмотря ни на что, живут в "экономическом поле".

Также Бурмистрова сказала, что подземные хранилища газа в Европе беспрецедентно пусты. По причине холодных зимы и весны запасы в них оцениваются в 33,6 млрд куб, что в два раза меньше, чем в те же сроки в прошлые годы.

Ранее в мае китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой предупредило, чем для поляков обернется полный отказ от российского газа и угля и планы Варшавы перейти на ядерную энергетику. В Поднебесной полагают, что для переформатирования энергетической инфраструктуры страны у властей просто нет денег.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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