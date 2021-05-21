Россиянам рекомендовали поторопиться с покупкой долларов

Россиянам рекомендовали поторопиться с покупкой долларов
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В июле американскую валюту можно будет выгодно продать

Сейчас наступил наиболее удачный период для обмена рублей на доллары. Так считает аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов.

В последние дни доллар дешевеет как на мировом рынке, так и по отношению к рублю. В последнем случае сказывается "умиротворение" в российско-американских отношениях: переговоры министров иностранных дел двух стран, частичный отказ Белого дома от санкций против "Северного потока-2". Свою роль играет и высокая стоимость нефти.

В результате сейчас доллар стоит меньше 74 рублей, тогда как последние шесть месяцев его средняя цена держалась у отметки 75 рублей, причем несколько раз подскакивала выше 76 рублей, отмечает Емельянов. Таким образом, сейчас наиболее удачный период для обмена рублей на доллары, хоть для трат в отпуске за границей, хоть просто для сбережения накоплений.

Кстати, по расчетам финансиста, тенденция на снижение пары USD/RUB не продлится долго. Разворот можно ждать уже в июле-августе.

"Мы можем снова увидеть доллар по 76-77 или даже выше, соответственно, евро 92-93",

приводит "Прайм" мнение аналитика. Вот тогда и наступит время избавляться от ненужной валюты, "наварив" при этом. Стратегия покупки валюты на низком уровне и продажа при росте курса является наиболее оправданной, передает телеканал "360".

Отметим, что по данным на 9:15 в пятницу, 21 мая, на Московской бирже курс доллара составлял 73,53 руб., евро – 89,97 рубля. 

Николай ВИКТОРОВ

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