Киев считает, что Вашингтон не может позволить проекту реализоваться

Строительство российской газовой магистрали "Северный поток-2" стоит как кость в горле у ряда стран-недоброжелателей России. Возглавляют свору ненавистников Соединенные Штаты Америки. По мнению главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, для американцев – дело чести остановить наш трубопровод.



Вашингтонская администрация приложила колоссальные усилия для того, чтобы не позволить Москве проложить трубы в Европу. Массированные санкционные атаки, громкие заявления – все это демонстрировало решительность Америки в данном вопросе.

По мнению руководителя главного внешнеполитического ведомства Незалежной Дмитрия Кулебы, если проект все же будет запущен, это можно считать разгромом всей американской дипломатии. Слова высокопоставленного украинца передает издание Rusvesna.

При этом Кулеба убежден, что американцы не изменили свое отношение к российскому трубопроводу. В Вашингтоне до сих пор считают, что нужно прекратить строительство газовой магистрали и не позволить Москве выйти на европейский рынок углеводородов.

Министр предполагает, что в Белом доме решили действовать более гибко и все же не откажутся от идеи расправиться с "Северным потоком".

При этом накануне, 20 мая, пресс-секретарша администрации американского президента Джен Псаки признала, что Вашингтону не удастся остановить строительство нашего газопровода.