Специалист усомнился в доводах западных журналистов

Рынок биологического топлива не демонстрирует роста, который позволил бы заявить о его ключевой важности в мировом росте цен на продовольственные товары. Соответствующее заявление сделал замглавы Института национальной энергетики Александр Фролов, прокомментировавший сообщение американских СМИ.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором утверждается, что причиной глобального роста цен на продукты стала не позиция ритейлеров, которые воспользовались ситуацией и взвинтили стоимость на фоне коронавируса, а возобновляемая энергетика, так как по всему миру растет производство биотоплива. А экологические стандарты Запада провоцируют рост цен.

Логика американских журналистов такова: рынок биотоплива решил нарастить закупки, а за ростом спроса подтянулись и цены на сырье – сахар подорожал на 50%, а масло в два раза. Выросло в стоимости следом и мясо, яйца и молочная продукция.

По словам Фролова, самое распространенное биотопливо – биологический этанол, который выпускают из сахарного тростника. Основные потребители – Штаты (85%) и Бразилия с Европой. Спрос действительно демонстрирует рост, однако таких сумасшедших темпов нет.

"Этот рынок не настолько серьезен, чтобы сильно влиять на продуктовые цены. Продукты и без этого поднимаются в цене. Но спрос на биотопливо может ускорить ценовой рост с другими факторами – к примеру, отсутствием урожая" – объяснил эксперт "Комсомольской правде".

Ранее экономист Артем Голубев заявил, что потребительская корзина в РФ вновь вырастет в цене из-за девальвации рубля.



