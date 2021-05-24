Завоевывающая мир экоклиматическая идеология несет с собой множество сюрпризов, о которых еще несколько лет назад вряд ли кто-то мог подумать

Вызванные ею изменения добрались до основ социально-экономического бытия, одной из которых, безусловно, является американский доллар. Пока еще для всего мира, доллар США является чем-то большим, чем просто крепкая валюта отдельно взятой сильной страны. Но сегодня, похоже, этот статус-кво оказался под вопросом.



Зеленые пришли за "зеленым"

С довольно интересным заявлением выступили на днях аналитики французского банка Societe Generale SA. По их мнению, повсеместное внедрение принципов ESG кардинально изменит структуру глобальных потоков капитала. И это неизбежно повлияет на соотношение стоимости основных мировых валют.

Напомним, что ESG (Environmental, Social, Governance) – это экологическое, социальное и корпоративное управление. Это три критерия менеджмента, определяющие принятие решения о возможном сотрудничестве с той или иной компанией, или об отказе от него. Судя по нарастающим мировым трендам, ESG может стать одним из основных принципов, в соответствии с которым, будет происходить формирование новой глобальной экономики.

Эксперты Societe Generale SA разработали модель оценки валют стран Группы 10 в соответствии с принципами ESG, приведшую к довольно интересным выводам. Модель указывает на то, что шведская и норвежская кроны (кто бы раньше мог о них подумать), швейцарский франк, и британский фунт станут главными валютами нового мира.

Доллар США и японская иена в этой системе получают наименьшее число баллов. По мнению авторов исследования, это создает серьезную угрозу статусу этих валют, равно как и их положению относительно ближайших конкурентов.

Как говорится в обзоре Societe Generale SA, "на данный момент рынки почти не реагируют на ESG, но совместное движение активов к интеграции принципов ESG неизбежно". В итоге, отмечают аналитики, отношение к активам будет зависеть не от компании-эмитента, а от страны, в которой она базируется.

Таким образом, то, что раньше можно было счесть абсурдом, сегодня становится одной из основ принятия стратегических решений. Следуя логике экспертов Societe Generale SA, американские активы будут пользоваться меньшим спросом, по сравнению с датскими, или шведскими, так как эти страны проводят более "зеленую" политику в корпоративном управлении, нежели США и Япония.

Все это является очень плохим предзнаменованием для американского доллара. Стремительно "зеленеющая" система критериев оценки активов, способна превратить американскую валюту просто в зеленую бумагу.

Все действительно так

Эксперты в целом согласны с тем, что глобальное "позеленение" мира приведет к подрыву основ ведущей мировой валюты.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, стратегия устойчивого развития, основанная на экологичности производств – это тренд ближайших десятилетий в глобальной экономике. И значимость экономик стран, где наиболее активно внедряют принципы устойчивого развития, действительно будет расти.

"С этой точки зрения в приоритете для инвестирования будут направления ВИЭ (возобновляемые источники энергии), число производств "зеленой" энергетики отдельного государства и т.д. Поэтому вполне возможно, что постепенно роль доллара, как главной мировой валюты будет сокращаться", - пояснил Артем Деев "Утру.ру".

Также, по мнению эксперта, стоит учитывать, что этому процессу будет способствовать общее стремление многих государств постепенно снижать зависимость от американской валюты. Так ЕС, Китай, Россия и другие страны и регионы создают альтернативные платежные банковские системы, постепенно наращивая торговый оборот с другими государствами на основе национальных валют.

"И здесь не важен размер экономики отдельной страны, - говорит Деев. – Фактор устойчивого развития, наличие генерации на основе ВИЭ выходит на первый план в международной повестке. А такие государства как Швеция, Норвегия (несмотря на относительно высокую долю нефти в ВВП) – это одни из лидеров в ВИЭ и ESG. Валюты этих стран могут подвинуть доллар с мировой арены".

С ним согласен и аналитик УК Альфа-Капитал Денис Бадьянов. Принципы устойчивого развития, по его словам, подразумевают ориентацию национальных экономик на то, чтобы увеличить экологическую составляющую производств, снизить вредные выбросы, увеличить долю производства энергии за счет возобновляемых источников.

"Международные финансовые организации, инвестиционные структуры все больше ориентируются на то, чтобы предоставлять заемные средства и инвестиции именно в такие компании, – сказал "Утру.ру" Денис Бадьянов. – Поэтому в приоритете будут страны, которые наиболее активно развивают принципы устойчивого развития в своих экономиках. С этой точки зрения валюты Швеции и Норвегии, а также британский фунт действительно могут получить серьезную поддержку".

Прощай доллар?

В то же время, эксперты не считают, что утрата долларом своих лидерских позиций под воздействием "зеленых" критериев, приведет к мировой финансовой катастрофе, или краху Соединенных Штатов.

"Нельзя сказать, что это чем-то грозит мировой финансовой системе – отказ от доллара или резкое его сокращение в торговом глобальном обороте не произойдет, – говорит Артем Деев. – Но то, что мировая экономика нуждается в альтернативе американской валюте и будет ее искать – неоспоримый факт".

По мнению Дениса Бадьянова, происходящие изменения не столько уронят доллар, сколько приподнимут до его уровня валюты других менее сильных, но более "зеленых", по сравнению с США, стран.

"Переформатирование мировой финансовой системы назрело давно и этот процесс уже происходит. Принципы ESG станут одним из факторов, за счет которых инвестирование больше будут получать государства, которые активно их развивают. Со временем вполне вероятно, что наряду с долларом будет пользоваться популярностью в расчетах не только евро или юань, но и крона, франк, или британский фунт", – считает Денис Бадьянов.