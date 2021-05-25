Экономист призвал власти к расширению имущественного ценза

Граждан России, имеющих две машины или два дома, необходимо лишить возможности получать государственные выплаты. Такое заявление сделал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Таким образом чиновник предложил эффективную, на его взгляд, меру по снижению в стране бедности. Указанный подход, уверен Кудрин, позволит снизить ее в два раза за короткий срок – результат реально достигнуть менее чем за девять лет.

Чиновник объяснил, что выступает за расширение имущественного ценза. Глава Счетной палаты поддержал сокращение выплат для отдельных категорий граждан. Речь идет о россиянах, которые имеют две машины или два дома.

"Если исключить таких получателей, то останутся люди, которым государство может быстро помочь поднять уровень жизни", – выразил уверенность Кудрин в интервью "Известиям".

Аналогичные меры госслужащий предложил ввести для граждан, имеющих право на льготную ипотеку. По словам Кудрина, на какое-то время программу можно сохранить в качестве антикризисной меры. Однако это направление государственной поддержки необходимо сократить, несмотря на рост цен на жилье, который подогревает инфляция, отмечает Ura.ru.

Ранее Кудрин заявлял, что доллар сохранит за собой лидерство в глобальном валютном рынке в ближайшие 30-40 лет. Однако Китай уже вытесняет Штаты в мировой экономике из-за объема товаров и услуг.

Тем не менее, считает чиновник, главная проблема Китая, которая мешает ему прочно укрепиться на лидирующей позиции – недостаточная экономическая прозрачность. Из-за ограничения иностранного капитала в пределах КНР юань не может достичь лидерства в мировой экономике. По этой причине первое место продолжает удерживать доллар.