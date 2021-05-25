Соответствующие органы балтийской республики не ведут полноценные мониторинги продукции своих предприятий

С 1 июня ввоз на территорию РФ кормов и кормовых добавок со всех предприятий Литвы временно запрещен. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Как уточняет ведомство, данное решение принято из-за неудовлетворительных результатов оценки в онлайн-формате предприятий прибалтийской республики, которые имеют право поставок в Россию кормов и кормовых добавок.

Так, Россельхознадзор выявил, что компетентный орган Литвы не проводит систематических проверок комбинатов, не ведет полноценных расследований по фактам выявленных несоответствий, не занимается в полном объеме планом государственного лабораторного мониторинга.

В частности выяснилось, что с 2019 г. продукция литовских предприятий не проходила соответствующий контроль на наличие ГМО, говорится в релизе.

Вопрос об отмене ограничений может быть рассмотрен лишь после предоставления Вильнюсом материалов и комментариев по всем выявленным нарушениям в полном объеме.

Напомним, ранее в феврале текущего года Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в страну со 2 марта кормов и кормовых добавок из США, поскольку в них были обнаружены не заявленные производителями ГМ-компоненты.