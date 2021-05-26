Всемирный банк посоветовал властям России отменить заморозку цен на продукты

Всемирный банк посоветовал властям России отменить заморозку цен на продукты
Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Помогать рекомендовано только малоимущим

Состояние экономики России на общем фоне выглядит весьма неплохо. Это констатировали эксперты Всемирного банка, представляя очередной доклад в среду, 26 мая.

По оценке экспертов ВБ, ВВП России за прошлый год сократился всего на 3%, тогда как падение мировой экономики составило 3,8%, а развитые страны потеряли 5,4%. Преодолеть негативные тенденции России помогли накопленные резервы, а также правильная фискальная политика.

Но были со стороны российского правительства допущены и ошибки. Одной из них Всемирный банк считает введение предельных розничных цен на ряд социально значимых продуктов. Это оправдано с политической точки зрения и оказывает реальную поддержку населению, но для экономики это плохо, настаивают эксперты ВБ.

Они рекомендуют отказаться от ценового регулирования, а вместо этого помогать людям адресно, то есть переводить определенную денежную сумму уязвимым категориям населения, передает "РГ".

Кроме того, ВБ посоветовал ввести в России программу минимального гарантированного национального дохода. Это поможет решить проблему бедности, уверены эксперты.

Российское правительство с декабря 2020 г. приняло ряд мер, направленных на сдерживание потребительских цен на продукты и недопущение их дефицита. Так, были установлены предельные цены на сахар и подсолнечное масло, введен запрет на экспорт гречки. 

При этом российские эксперты выдвигают свои инициативы по организации помощи населению. Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил пересмотреть программу субсидий, в том числе лишить господдержки граждан, имеющих по две квартиры или несколько автомобилей. А в ТПП продвигают идею продуктовых наборов малоимущим и безработным.

Николай ВИКТОРОВ

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