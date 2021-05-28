Можно лишиться денег: россиянам посоветовали хранить в банке не более 1,4 миллиона рублей

Можно лишиться денег: россиянам посоветовали хранить в банке не более 1,4 миллиона рублей
Фото: Nikolay Titov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
В худшем случае средства придется возвращать через суд

Проблемы с лицензией у банка могут стать главной угрозой безопасности денежных средств, хранящихся на вкладе. 

Заподозрить неладное можно за несколько месяцев до отзыва разрешения ЦБ РФ. Как правило, объяснил эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский "Прайму", начинают закрываться филиалы банка, сокращается время работы, а до долл-центра становится сложнее дозвониться. Самым явным сигналом об опасности станет задержка при выдаче денег или при переводе средств на расчетный счет клиента.

В том случае, если банк все-таки остался без лицензии, у россиян будет возможность вернуть хотя бы часть своих денежных средств: Агентство по страхованию вкладов возместит 1,4 миллиона рублей.  

Лишь в некоторых случаях сумма может быть увеличена до 10 миллионов, но, как правило, это касается сделок с недвижимостью или социальных и страховых выплат, уточняет РИА ФАН

Эксперт заранее предупредил россиян о том, что если банк предлагает проценты по вкладу, которые заметно выше, чем у других участников рынка – это серьезный повод задуматься о том, а стоит ли доверять свои средства организации. Часто бывает так, что банки платят указанный процент в течение нескольких месяцев, затем меняя ставку в невыгодную для вкладчика сторону. 

Для того, чтобы избежать таких эксцессов, внимательно читайте договор, а если сомневаетесь, проконсультируйтесь с юристом. Еще один выход из ситуации – сотрудничество с банками, входящими в топ-20. 

Также финансист порекомендовал не хранить в одном банке более 1,4 млн рублей. Лучше сделайте несколько вкладов, чтобы избежать потери денежных средств. 

Ранее эксперты оценили вероятность банковского кризиса в 2021 году. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость248226
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а до долл-центра становится сложнее дозвониться (c)

doll - кукла в переводе) девочки по вызову?)
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