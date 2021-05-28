Мир постепенно оживает после пандемии

Последние две недели ситуация на мировой рынке далека от спокойной. Впрочем, серьезных изменений также не наблюдается. Основные драйверы, которые могли бы изменить положение, исчезли. Как считает финансовый эксперт Дмитрий Чечулин, не исключено, что российская валюта смогла преодолеть важный психологический рубеж – самое плохое, кажется, осталось позади.

Развитые страны демонстрируют стабильность – денежные средства активно вливаются в экономику, оседая в фондовом рынке. Кредитная политика по-прежнему мягка, а вакцинация заставляет страны постепенно снимать ограничения по коронавирусу. В целом, глобальная экономика начинает оживать, считает специалист.

Тем не менее, на повестку экономики выходит инфляция. Ценовой индекс в секторе производства от Institute for Supply Management вырос за три месяца до уровня немыслимых показателей, достигнув рекорда за последнее девятилетие. Из-за этого ряд представителей ФРС Соединенных Штатов начали говорить о необходимости пересмотра кредитно-денежной политики.

Однако рублю удалось немного укрепиться – за недельный срок он снизился до 73,37 за доллар. Евро же тоже дал небольшую слабину, снизившись до 89,5 рубля.

На нефтяном рынке ожидают сохранения высокой стоимости. А объявление даты предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина с Джо Байденом стало еще одним фактором стабильности, который поддержал российскую валюту, пишет "Российская газета".

Ожидается, что при благоприятном сценарии на следующей неделе американская валюта снизится до 72,6 рубля, евро – до 88,7 соответственно.

Ранее аналитики заявили о приближающемся для доллара антирекорде.