Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист

Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
Фото: Nikolay Gyngazov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Мир постепенно оживает после пандемии

Последние две недели ситуация на мировой рынке далека от спокойной. Впрочем, серьезных изменений также не наблюдается. Основные драйверы, которые могли бы изменить положение, исчезли. Как считает финансовый эксперт Дмитрий Чечулин, не исключено, что российская валюта смогла преодолеть важный психологический рубеж – самое плохое, кажется, осталось позади.

Развитые страны демонстрируют стабильность – денежные средства активно вливаются в экономику, оседая в фондовом рынке. Кредитная политика по-прежнему мягка, а вакцинация заставляет страны постепенно снимать ограничения по коронавирусу. В целом, глобальная экономика начинает оживать, считает специалист.

Тем не менее, на повестку экономики выходит инфляция. Ценовой индекс в секторе производства от Institute for Supply Management вырос за три месяца до уровня немыслимых показателей, достигнув рекорда за последнее девятилетие. Из-за этого ряд представителей ФРС Соединенных Штатов начали говорить о необходимости пересмотра кредитно-денежной политики.

Однако рублю удалось немного укрепиться – за недельный срок он снизился до 73,37 за доллар. Евро же тоже дал небольшую слабину, снизившись до 89,5 рубля.

На нефтяном рынке ожидают сохранения высокой стоимости. А объявление даты предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина с Джо Байденом стало еще одним фактором стабильности, который поддержал российскую валюту, пишет "Российская газета".

Ожидается, что при благоприятном сценарии на следующей неделе американская валюта снизится до 72,6 рубля, евро – до 88,7 соответственно.

Ранее аналитики заявили о приближающемся для доллара антирекорде.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Вашингтон отказался от борьбы против "Северного потока-2" ради сближения с Москвой - СМИ

В Белом доме посчитали более важными проблемы мирового характера, нежели противостояние с балтийской трубой

В турецких отелях изменилась система "все включено"

Нововведения могут сохраниться и после пандемии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей