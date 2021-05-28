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Отношения России и Пакистана вышли на новый уровень. Сторонам удалось решить все вопросы о строительстве газопровода в последней стране. Об этом рассказали в отечественном Минэнерго.
"Пакистанский поток" позволит Исламабаду усилить энергетическую безопасность и больше пользоваться экологически чистым источником энергии.
Новое соглашение немного меняет договор, который страны заключили в 2015 году. Труба протяженностью 1100 км будет качать до 12,4 млрд кубометров голубого топлива в год. Газопровод свяжет терминал в портовом Карачи на юге страны с Лахором на севере, пишет РИА "Новости".
В ведомстве заявили, что их судно не нарушало никаких госграниц
Важным аргументом в пользу объединения стали угрозы, исходящие от внешних сил