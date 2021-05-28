Наш маршрут короче египетского на 40 процентов и быстрее на семь суток

Северный морской путь может стать альтернативным маршрутом перегруженному Суэцкому каналу. Об этом заявил глава Минвостокразвития России Алексей Чекунков на коллегии министерства, передает РИА "Новости".

По его словам, крупнейшие азиатские страны рассматривают СМП в качестве транспортного коридора между Азией и Европой. Маршрут по Севморпути на 40% короче по сравнению с Суэцким каналом, а по открытой воде на семь суток быстрее, подчеркнул Чекунков.

В конце мая Минпромторг предложил транспортировать нефть и газ по СМП только построенными в России судами. Лишь они смогут перевозить уголь и углеводороды, а также заниматься каботажем, ледокольной и лоцманской проводкой, пишет "Коммерсантъ".

Напомним, 23 марта 2021 г. судно Ever Given село на мель и заблокировало Суэцкий канал. Власти Египта несколько раз предпринимали попытки, чтобы сдвинуть судно, удалось это сделать только 29 марта, после чего нарушителя транспортного движения в важнейшей водной артерии отбуксировали в Большое Горькое озеро. Навигация возобновилась к вечеру того же дня. К этому моменту в "пробке" застряло больше 450 судов.



Еще в марте эксперты говорили о том, что достойной альтернативой Суэцкому каналу может стать наш Севморпуть. Так, аналитики Поднебесной подсчитали, что транспортировка грузов по СМП из КНР в Европу занимает 25 дней, тогда как через Суэцкий канал китайские суда идут 35 дней. К тому же, корабли будут находиться под защитой российского боевого флота.

