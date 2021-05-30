Курс рубля
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- Россиянам рекомендовали поторопиться с покупкой долларов
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
Жители России пристально следят за перипетиями на курсовом рынке. От
стоимости целкового во многом зависят цены в магазинах, а значит и реальный
уровень жизни граждан. К началу лета прогнозы обнадеживающие: по мнению
опытного финансового эксперта, рубль сумеет заметно укрепиться.
Позитивной оценкой ситуации вокруг российской национальной валюты поделился глава Русско-Азиатского союза предпринимателей. По мнению Виталия Манкевича, если ситуация на международной арене останется в относительно стабильном состоянии и мировое пространство не встряхнут очередные шоковые события, то деревянный сумеет зафиксироваться на отметке в 71-73 рубля за американский доллар.
Своими размышлениями по поводу будущего нашей валюты опытный эксперт поделился в беседе с корреспондентом издания "Аргументы и факты". При этом Манкевич подчеркнул, что ситуация может резко ухудшиться в случае, если коллективный Запад решит нанести очередной удар по нашей экономике. Так, новые санкционные рестрикции в отношении России или Белоруссии могут подорвать относительную устойчивость и привести к обрушению курса рубля.
Вместе с тем, некоторый оптимизм внушает грядущая встреча российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Ее результаты, если они будут положительными для России, обязательно спровоцируют рост курса национальной валюты.
Впрочем, недавно россиянам рекомендовали поторопиться с покупкой долларов. Некоторые эксперты полагают, что в июле американскую валюту можно будет выгодно продать.
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