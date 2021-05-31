Эксперт дал россиянам финансовый совет

Перипетии на валютном рынке серьезно отражаются на жизни многих граждан России. Курс доллара заметно влияет на цены в магазинах. Помимо этого, скачки на бирже могут обесценить средства, которые россияне вложили в "американца". Для того чтобы избежать такой ситуации, можно выбрать в качестве инвестиционного инструмента другие, более стабильный валюты.



Такой рекомендацией поделился опытный финансовый аналитик Евгений Миронюк. В беседе с журналистами издания "Прайм" эксперт указал на две валюты, которые, по его мнению, считаются более выгодными. Это китайский юань и японская иена.

Впрочем, специалист в сфере финансов отметил, что текущие прогнозы говорят о возможном укреплении американской денежной единицы в ближайшее время. Однако "зеленый" все же склонен проявлять некоторую нестабильность. В то время как азиатские валюты уверенно идут вперед.

Несмотря на кризис, валютные резервы Китайской Народной Республики показывают рост. Дальнейшее развитие ситуации может привести к серьезному укреплению юаня, а значит и росту зависимости от него азиатских валют. Также стабильность демонстрирует японская йена, отмечает издание URA.RU. Это значит, что вложение в данные валюты безопасно для инвестора.

К слову, недавно рублю предрекли серьезное укрепление в июне. Если ситуация останется стабильной, курс деревянного подскочит, уверен эксперт.