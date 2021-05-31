Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать

Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперт дал россиянам финансовый совет

Перипетии на валютном рынке серьезно отражаются на жизни многих граждан России. Курс доллара заметно влияет на цены в магазинах. Помимо этого, скачки на бирже могут обесценить средства, которые россияне вложили в "американца". Для того чтобы избежать такой ситуации, можно выбрать в качестве инвестиционного инструмента другие, более стабильный валюты.

Такой рекомендацией поделился опытный финансовый аналитик Евгений Миронюк. В беседе с журналистами издания "Прайм" эксперт указал на две валюты, которые, по его мнению, считаются более выгодными. Это китайский юань и японская иена.

Впрочем, специалист в сфере финансов отметил, что текущие прогнозы говорят о возможном укреплении американской денежной единицы в ближайшее время. Однако "зеленый" все же склонен проявлять некоторую нестабильность. В то время как азиатские валюты уверенно идут вперед.

Несмотря на кризис, валютные резервы Китайской Народной Республики показывают рост. Дальнейшее развитие ситуации может привести к серьезному укреплению юаня, а значит и росту зависимости от него азиатских валют. Также стабильность демонстрирует японская йена, отмечает издание URA.RU. Это значит, что вложение в данные валюты безопасно для инвестора.

К слову, недавно рублю предрекли серьезное укрепление в июне. Если ситуация останется стабильной, курс деревянного подскочит, уверен эксперт.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

В штабе Тихановской пообещали Белоруссии 10 млрд долларов после смены власти

На помощь Республике должен прийти не только ЕС

Россия пригласила страны пользоваться Севморпутем вместо Суэцкого канала

Наш маршрут короче египетского на 40 процентов и быстрее на семь суток

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей