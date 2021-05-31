Наивно надеяться на то, что в условиях слабеющей экономики, на помощь заемщикам придет кто-либо

Экономический кризис и снижение доходов значительной части россиян почти не повлияли на продолжающийся уже не первый год кредитный бум. Граждане по-прежнему набирают кредиты "горстями", не обращая внимание на то, что разница между сегодняшней и "доковидной" ситуацией существует, и ничего хорошего держателям потребительских кредитов она не сулит.

Центробанк открывает глаза

Еще год и более назад кредитная нагрузка большинства заемщиков выглядела вполне адекватно их текущему финансовому состоянию, сегодня о подобной ситуации остается только мечтать. По данным Банка России, сейчас на долю заемщиков, тратящих на обслуживание кредитов менее 30% своего месячного дохода, приходится не более 20%. Более половины держателей кредитов вынуждены направлять на ежемесячные выплаты уже больше 50% заработанного за месяц. Порядка 30% заемщиков ежемесячно переводят банкам более 80% своих доходов.

Согласно данным, приведенным ЦБ в своем последнем "Обзоре финансовой стабильности", доля потребительских займов с полной долговой нагрузкой выше 80% за последние три квартала подскочила с 26,8% до 34,4%.

При этом, 20% заемщиков уже сейчас находятся в зоне кредитного рабства, когда на ежемесячные выплаты уходит весь полученный доход.

По данным ЦБ, на конец первого квартала уровень долговой нагрузки россиян достиг почти 12%, что является абсолютным рекордом. За январь-апрель наши соотечественники набрали еще 4,2 триллиона рублей займов, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущих двух лет.

Зачем берут?

Единого ответа на этот вопрос не существует. Одной из причин остается непонимание большинством граждан серьезных перемен, происходящих вокруг них. Многие до конца не осознали главного – прежнего уровня их доходов, в силу целого ряда обстоятельств, больше не будет. Происходящие в мире и стране изменения указывают на то, что новый базовый тренд будет характеризоваться ощутимым снижением уровня и качества потребления. Снижение потребления обусловлено снижением среднего уровня доходов, которое носит долгосрочный характер. Всему этому имеется ряд объективных причин, о которых мы не будем говорить в рамках данной статьи.

К сожалению, сегодняшнюю ситуацию многие воспринимают, как нечто временное, что толкает их на сохранение прежнего уровня потребления. При этом, выпадающие доходы активно компенсируются за счет заемных средств, что отчетливо видно по данным Центробанка. Люди не желают отказывать себе в прежних тратах, даже не смотря на то, что для этого им приходится залезать в кредиты.

Другая причина – это более серьезное падение доходов значительной части населения, вынуждающее людей занимать не на поддержание прежнего уровня расходов, а уже на повседневные нужды.

Этому, в значительной степени способствовали и сами банки, ради увеличения кредитного портфеля, активно кредитовавшие граждан без подтверждения реального уровня доходов.

"Темпы роста задолженности по необеспеченным потребительским кредитам начинают ускоряться по мере восстановления экономики и опережают рост доходов населения. Без соответствующего роста доходов рост кредитования будет приводить к увеличению долговой нагрузки населения на макроуровне", - констатирует в своем обзоре Центробанк.

Пора ли начинать бояться?

Не смотря на все сказанное, некоторые, опрошенные изданием "Утро.ру" эксперты считают, что нынешняя ситуация с ростом задолженности россиян не является критической.

"Что касается роста доли заемщиков, которые берут кредиты для закрытия "кассового разрыва" в семейном бюджете, то это последствия пандемии", – сказал "Утро.ру" первый вице-президент опоры России Павел Сигал.

По его словам, таким образом россияне ликвидируют кассовый разрыв, который возник из-за падения доходов в прошлом году. И это один из действенных способов выбраться из сложной ситуации, так как сейчас, в отличии от предыдущих кризисов, действуют низкие ключевые ставки.

"Центробанк в течение двух лет смягчал денежно-кредитную политику, поэтому кредит позволяет закрыть долги, приобрести необходимые товары и услуги, а потом выплачивать банку небольшой ежемесячный платеж, посильный для бюджета", – пояснил Сигал.

Не видит необратимости в происходящем и руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его мнению, россияне копят долги из-за сложностей с доходами, которые возникли в прошлом году на фоне пандемии и коронавирусных ограничений. В основном, таковые возникают у граждан, не имеющих возможность найти работу по специальности.

"Сейчас рынок труда постепенно восстанавливается, уровень безработицы близок к докризисному показателю и поэтому стоит ожидать, что доходы граждан также со временем покажут рост. И проблема накопления "плохих" долгов будет постепенно сокращаться", – резюмирует Деев.

Стоит ли ждать волны банкротств частных лиц?

Не смотря на относительный оптимизм экспертов, приведенные ЦБ цифры и их динамика не дают поводов для успокоения, так как граждане по-прежнему наращивают кредитное бремя. Очевидно, что в какой-то момент количество может перейти в качество, что способно спровоцировать волну банкротств частных заемщиков.

Опрошенные "Утром.ру" эксперты продолжают стоять на своем, говоря о том, что такие массовые банкротства маловероятны.

"Что касается угрозы банкротств, то, по данным статистики, в прошлом году число физических лиц-банкротов резко выросло (почти в два раза), – рассуждает Артем Деев. – С одной стороны, это негативная тенденция, но при этом общая доля таких заемщиков в масштабах страны невелика. Поэтому и массовых банкротств ждать не приходится".

По его мнению, восстановление экономики, стабилизация рынка труда и доходов граждан – это те факторы, которые постепенно приведут к снижению уровня задолженности граждан и их долгов перед банками и МФО.

Павел Сигал, со своей стороны, считает, что возможную волну банкротств, в случае чего, погасит Центробанк.

"Массовое банкротство не может произойти в один день или даже один месяц, для него должны сформироваться существенные предпосылки, появляться сигналы, предшествующие обвалу, – говорит Сигал. – Такие сигналы отслеживает Центробанк, и в случае возникновения негативных тенденций – ужесточает или ослабляет требования, в зависимости от ситуации. Поэтому не стоит опасаться риска массового банкротства заемщиков".

Хочется верить, что все произойдет именно так, как говорят эксперты. Однако, делая относительно оптимистичные прогнозы, они упускают целый ряд важных моментов. Так, например, Артем Деев исходит из того, что экономика страны будет восстанавливаться, а доходы граждан расти. Вместе с тем, пока мы не видим четких признаков восстановления экономики. Напротив, все больше факторов указывает на то, что глобальная экономическая парадигма стремительно меняется, а новые условия не предполагают высокого уровня доходов большей части населения. Наивно надеяться и на то, что в условиях слабеющей экономики, на помощь заемщикам придет вообще кто-либо, не говоря уже о Центробанке.