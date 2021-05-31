Раскрыт единственный способ победить бедность в России

Раскрыт единственный способ победить бедность в России
Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Проблема возникла не только из-за высоких цен

Бедность в России можно победить. Для этого есть единственный способ, указал бывший помощник Владимира Путина, ныне вице-премьер Андрей Белоусов.

По его словам, в нашей стране эта проблема возникла не столько из-за высоких цен, сколько из-за низких доходов граждан. Также она усугубилась на фоне роста безработицы, которая "пока не рассосалась".

И теперь избавиться от нее удастся, если ввести пособия для тех россиян, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Нужно поддержать тех, кому необходима помощь, сказал чиновник.

Он назвал такую меру "основной задачей" государства. И выразил уверенность в скорейшем ее решении, передает URA.RU.

Над проблемой должно работать создаваемое под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой соцказначейство. Оно уже способно оценить реальные доходы и имущество каждой семьи, о чем сообщал глава правительства Михаил Мишустин. И очень скоро "адресная поддержка реально станет адресной", заверил бывший помощник Путина.

Пока она дается по категориям. И 20-30% такой помощи попадает не туда, отметил Белоусов.

Не последнюю роль играют и прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а также обеление в малом бизнесе. Занятые в нем 17 тысяч наемных работников, которые трудятся с минимальной зарплатой, во время ограничений, связанных с пандемией коронавируса, оказались в очень тяжелой ситуации, сообщил РБК вице-премьер.

На днях сообщалось, что россиянам приготовили "паек для нищих". Государство может позаботиться о самых малообеспеченных гражданах, предоставив им специальные выплаты на приобретение жизненно необходимых продуктов питания.

До этого свой вариант борьбы с бедностью в нашей стране предложил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он сказал, что для этого нужно лишить часть россиян материальной помощи.

Полина ДОРОЖКИНА

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