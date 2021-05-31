"Фортуна" на большой скорости заканчивает прокладку одной трубы "Северного потока-2"

"Фортуна" на большой скорости заканчивает прокладку одной трубы "Северного потока-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
"Академик Черский" тоже постепенно разгоняется

Российская трубоукладочная баржа "Фортуна" набрала хорошую скорость и значительно продвинулась в строительстве "Северного потока-2" в немецких водах. Если темпы работ сохранятся, то уже на этой неделе одна из двух труб газопровода будет полностью готова.

Еще четыре с небольшим километра – и все участки нити В "Северного потока-2" будут полностью состыкованы. В последнее время "Фортуна" работает с опережением графика. Набрать скорость ей позволило мелководье: на датском участке Балтийского моря довольно глубоко, поэтому там баржа с якорным позиционированием продвигалась медленно. В немецкой экономической зоне глубина по маршруту "СП-2" не превышает 25 м, поэтому "Фортуне" удавалось за день укладывать по 700-800 метров труб, а за последние сутки она и вовсе прошла 1000 м, передает EADaily со ссылкой на данные навигационных порталов.

Таким образом "Фортуна" может скоро завершить строительство одной нити газопровода и отправиться на помощь "Академику Черскому", который укладывает вторую нить "Северного потока-2". Сейчас "Черский" работает в датской экономической зоне. Долгое время он по неизвестным причинам продвигался крайне медленно: за месяц всего на 10 км из оставшихся 85 км.

Но, по сведениям Rusonline.org, судно, наконец-то, стало выходить на ожидаемые от него показатели. Так, 29 мая он прошел 600 м, а 30 мая продвинулся на 700 м, что стало для него рекордом на данном проекте.

Ожидается, что строительство "Северного потока-2" завершится в сентябре. Ранее Польша потребовала от Германии компенсацию за реализацию проекта. В Варшаве считают, что российский газопровод угрожает ее безопасности, а противостоять опасности ей приходится в одиночку после решения Белого дома отказаться от части санкций против "СП-2".

Николай ВИКТОРОВ

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Гость252740
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Гость239807
Оно, конечно, если что-то делать, то в обход хухлов. Но, я бы и первый поток закрыл. <цензура> нефиг отдавать ресурсы тем, кто мечтает , чтобы России не было вообще. Своим будущим поколениям надо оставить. Да, и нынешним не мешало бы проложить много куда.
А на какие шиши остальные отрасли поднимать?
гость
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Гость249828 pidarok, давай тебя просто, как обычно, <цензура> gopu vyebem и ты бандерка успокоишься. Совсем подсел на анал каклушка. Пендосы негодяи.
Гость239807
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Оно, конечно, если что-то делать, то в обход хухлов. Но, я бы и первый поток закрыл. <цензура> нефиг отдавать ресурсы тем, кто мечтает , чтобы России не было вообще. Своим будущим поколениям надо оставить. Да, и нынешним не мешало бы проложить много куда.
Гость252698
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Гость249828
Мнея удивляет это собачья радость рашкодебилов, которые писают кипятком от завершения строительства этой трубы. Можно подумать, что вам что-то перепадет от этих денег. Как жили в <цензура>, так и продолжите. Бабло пойдет тем, кто вкладывал в эту могилу, а с вас будут драть еще больше для погашения потерь по времени и других непредвиденных ( а точнее разворованых) расходов. Терпите - ТЕРПИЛЫ.
А кретины то и не догадываются что от той трубы в РФ треть бюджета наполняется. А это зарплаты учителям, врачам и т.д. Непривычно конечно для государства скакуасов.
Леха из МОсквы
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Гость249828
Мнея удивляет это собачья радость рашкодебилов, которые писают кипятком от завершения строительства этой трубы. Можно подумать, что вам что-то перепадет от этих денег. Как жили в <цензура>, так и продолжите. Бабло пойдет тем, кто вкладывал в эту могилу, а с вас будут драть еще больше для погашения потерь по времени и других непредвиденных ( а точнее разворованых) расходов. Терпите - ТЕРПИЛЫ.
Вот хохлы реальные терпилы - им с трубы за 20 лет реально вообще ничего не упало.
Гость250863
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Гость249828
Мнея удивляет это собачья радость рашкодебилов, которые писают кипятком от завершения строительства этой трубы. Можно подумать, что вам что-то перепадет от этих денег. Как жили в <цензура>, так и продолжите. Бабло пойдет тем, кто вкладывал в эту могилу, а с вас будут драть еще больше для погашения потерь по времени и других непредвиденных ( а точнее разворованых) расходов. Терпите - ТЕРПИЛЫ.
Да не потей болезный, удивляться начнешь в 2024 году, когда неожиданно для тебя придется переходить на буржуйки и гонять в ближайший хлев "топливо" собирать, вот тогда то и посмотрим, кто терпила!
Гость252740
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Гость249828
Мнея удивляет это собачья радость рашкодебилов, которые писают кипятком от завершения строительства этой трубы. Можно подумать, что вам что-то перепадет от этих денег. Как жили в <цензура>, так и продолжите. Бабло пойдет тем, кто вкладывал в эту могилу, а с вас будут драть еще больше для погашения потерь по времени и других непредвиденных ( а точнее разворованых) расходов. Терпите - ТЕРПИЛЫ.
Естественно перепадет. Вы же первый говорите, что РФ только за счет нефтегаза живет.
Перепчёлка
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да что говорить, вон даже президент-«убийца» Путин настырно всем уши прожужжал об этом каком-то там кэшбэке, короче, отправилась в самый большой супермаркет и когда пришла начала просить: «Ну откэшбэчте меня до самой моей маточки, чтобы моя маточка аж визжала от страсти, чтобы все уголочки моей маточки были зацелованы, чтобы мне аж пищать и кричать как хотелось бы, ну откэшбэчте меня по самые помидоры, искусно, интересно, не тривиально и не примитивно, а с чувством, с любовью!»,
Перепчёлка
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Опомнилась, спохватилась уже все вокруг давно всех кэшбэчат, а мне же что так и оставаться самой отсталой и неоткэшбэченной, вон уже всё правительство во главе с Мишустиным трубят во всё горло про какой-то там кэшбэк и навяливают всем этот кэшбэк со всей дури, то есть, можно понять, что они разрешают и позволяют всем откэшбэчиваться по полной программе, вот уж не знаю какие дела они там делают в своём правительстве, но знаю точно, что они вместе с ихними Госдумами и Совфедами только и занимаются тем, что воруют народные деньги и всем всё запрещают, да что говорить, вон даже президент-«убийца»
Перепчёлка
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«Ну откэшбэчте меня до самой моей маточки, чтобы моя маточка аж визжала от страсти, чтобы все уголочки моей маточки были зацелованы, чтобы мне аж пищать и кричать как хотелось бы, ну откэшбэчте меня по самые помидоры, искусно, интересно, не тривиально и не примитивно, а с чувством, с любовью!», а мне отвечают, что у них нет никакой кэшбэкалки, нечем, так сказать, откэшбэчивать!, ну, думаю отсталые же вы люди, сами не знают чего хотят и о чём мечтают; в общем остаюсь неоткэшбэченной по сей день что бы там не говорили в правительстве, Госдуме, Совфеде и что бы не трещал президент-«убийца» Путин
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