"Академик Черский" тоже постепенно разгоняется

Российская трубоукладочная баржа "Фортуна" набрала хорошую скорость и значительно продвинулась в строительстве "Северного потока-2" в немецких водах. Если темпы работ сохранятся, то уже на этой неделе одна из двух труб газопровода будет полностью готова.

Еще четыре с небольшим километра – и все участки нити В "Северного потока-2" будут полностью состыкованы. В последнее время "Фортуна" работает с опережением графика. Набрать скорость ей позволило мелководье: на датском участке Балтийского моря довольно глубоко, поэтому там баржа с якорным позиционированием продвигалась медленно. В немецкой экономической зоне глубина по маршруту "СП-2" не превышает 25 м, поэтому "Фортуне" удавалось за день укладывать по 700-800 метров труб, а за последние сутки она и вовсе прошла 1000 м, передает EADaily со ссылкой на данные навигационных порталов.

Таким образом "Фортуна" может скоро завершить строительство одной нити газопровода и отправиться на помощь "Академику Черскому", который укладывает вторую нить "Северного потока-2". Сейчас "Черский" работает в датской экономической зоне. Долгое время он по неизвестным причинам продвигался крайне медленно: за месяц всего на 10 км из оставшихся 85 км.

Но, по сведениям Rusonline.org, судно, наконец-то, стало выходить на ожидаемые от него показатели. Так, 29 мая он прошел 600 м, а 30 мая продвинулся на 700 м, что стало для него рекордом на данном проекте.

Ожидается, что строительство "Северного потока-2" завершится в сентябре. Ранее Польша потребовала от Германии компенсацию за реализацию проекта. В Варшаве считают, что российский газопровод угрожает ее безопасности, а противостоять опасности ей приходится в одиночку после решения Белого дома отказаться от части санкций против "СП-2".