Аналогов международной системе платежных переводов в глобальном плане не будет в ближайшие годы

Банки и предприятия, а не граждане страны, первыми окажутся под ударом в случае отключения России от платежной системы SWIFT. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов в интервью "Известиям".

Он напомнил, что SWIFT – это система-координатор для межбанковских расчетов, следовательно ее отключение приведет к значительным потерям в сфере финансовых потоков. Прежде всего оно ударит по экспортным возможностям экономики страны, что почувствует не только промышленность, но и инвестиционный блок, где ощутимо усложнится процесс привлечения иностранного капитала.

"Событие подобного масштаба трудно назвать рядовым. Это существенная проблема, которая может свалить курс рубля в крутое пике. Рассуждать о последствиях можно долго, перечисляя все невзгоды, но если сказать кратко, то от отключения страна не выигрывает, а восстановление может затянуться ни на одно десятилетие", – утверждает специалист.

Чтобы предотвратить последствия потенциального отключения от SWIFT, в стране необходимо создать такую же систему межбанковской передачи данных. Однако для этого нужна соответствующая инфраструктура, механизмы правового и технического взаимодействия – это "только верхушка айсберга", подчеркнул Ферапонтов.

Создание внутри государства системы-аналога, которая будет обслуживать страну или группы стран, – единственный способстать SWIFT-независимыми и обезопасить себя от угроз отключения от этой системы, указал эксперт.

При этом он полагает, что в ближайшие годы в глобальном плане вряд ли удастся создать ей аналог.

Напомним, ранее сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров на совместном брифинге с португальским коллегой Аугушту Силвой в очередной раз говорил о планах Брюсселя отключить Россию от SWIFT. Министр назвал Евросоюз ненадежным партнером и заявил о готовности Москвы к подобному шагу.

По его словам, недавно на заседании межправительственного совета ЕАЭС также обсуждалась тема более плотного использования нацвалют в расчетах стран-участник объединения, чтобы "не зависеть от доллара, чьим положением грубо злоупотребляют США на протяжении многих лет".

До этого, в конце апреля текущего года, Лавров уже комментировал угрозы ЕС ввести новые санкции, в частности, отключить нашу страну от международной финансовой системы. Тогда шеф отечественной дипломатии сообщил, что в РФ создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений.

