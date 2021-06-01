Судьбу банковских карт после отключения России от SWIFT прояснил эксперт

Судьбу банковских карт после отключения России от SWIFT прояснил эксперт
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Гражданам РФ не придется переходить на расчеты наличкой даже при отказе международной платежной системы обслуживать наши банки

Россияне смогут совершать банковские платежи и в случае отключения отечественных финансовых организаций от системы SWIFT, но это будет дольше и дороже. Об этом рассказал специалист Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Он пояснил, что отключение банков от SWIFT грозит увеличением издержек, в том числе временных. В ряде случаев такое промедление может быть критическим. Но в целом для россиян больших проблем это не создаст. Расплачиваться банковскими картами они смогут по-прежнему, поскольку в России уже есть Национальная платежная система.

"За рубежом также можно будет оплачивать покупки, но в этом случае возрастут расходы за операции, так как вырастут и издержки банков на осуществление операций",

приводит "КП" слова эксперта. Владимир Оленченко напомнил, что у РФ есть аналог SWIFT, хоть и не очень масштабный, но способный проводить сделки и уведомлять о них. Это значительно снижает опасность отключения отечественных банков от международной системы платежей, так же как в свое время карта "Мир" развеяла страхи от ухода из РФ "Визы" и "Мастеркарда".

Ранее резолюцию с инициативой по отключению банков РФ от SWIFT приняли в Европарламенте. В самой компании, штаб-квартира которой расположена в Бельгии, сообщили, что не вынашивают подобных планов. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова и к такому недружественному шагу европейцев.

По оценке эксперта по банковскому делу, решение SWIFT исполнять санкции в отношении российских финансовых структур ударит, в первую очередь, по курсу рубля, и восстанавливаться после такого падения нацвалюте придется долго.

Николай ВИКТОРОВ

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