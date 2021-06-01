Судьбу банковских карт после отключения России от SWIFT прояснил эксперт

Гражданам РФ не придется переходить на расчеты наличкой даже при отказе международной платежной системы обслуживать наши банки

Россияне смогут совершать банковские платежи и в случае отключения отечественных финансовых организаций от системы SWIFT, но это будет дольше и дороже. Об этом рассказал специалист Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Он пояснил, что отключение банков от SWIFT грозит увеличением издержек, в том числе временных. В ряде случаев такое промедление может быть критическим. Но в целом для россиян больших проблем это не создаст. Расплачиваться банковскими картами они смогут по-прежнему, поскольку в России уже есть Национальная платежная система.

"За рубежом также можно будет оплачивать покупки, но в этом случае возрастут расходы за операции, так как вырастут и издержки банков на осуществление операций",

– приводит "КП" слова эксперта. Владимир Оленченко напомнил, что у РФ есть аналог SWIFT, хоть и не очень масштабный, но способный проводить сделки и уведомлять о них. Это значительно снижает опасность отключения отечественных банков от международной системы платежей, так же как в свое время карта "Мир" развеяла страхи от ухода из РФ "Визы" и "Мастеркарда".

Ранее резолюцию с инициативой по отключению банков РФ от SWIFT приняли в Европарламенте. В самой компании, штаб-квартира которой расположена в Бельгии, сообщили, что не вынашивают подобных планов. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет готова и к такому недружественному шагу европейцев.

По оценке эксперта по банковскому делу, решение SWIFT исполнять санкции в отношении российских финансовых структур ударит, в первую очередь, по курсу рубля, и восстанавливаться после такого падения нацвалюте придется долго.