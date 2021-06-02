По прогнозам экспертов, условия станут значительно хуже

Появившиеся по воле российского правительства льготы на ипотечное кредитование привели к настоящему буму на рынке недвижимости. Многие семьи наконец-то смогли обзавестись собственным жильем. Действие программы подходит к концу, однако ее могут продлить. Но такие же "сладкие" условия новым заемщикам вряд ли предложат.



Журналистам удалось узнать, что в кабинете министров идет бурное обсуждение пролонгации льготной ипотеки. Осведомленные источники уверяют, что правительство хочет продлить привлекательное предложение, однако условия будут ухудшены.

Так, по данным анонимных собеседников РБК, ставку по жилищному кредиту могут поднять на 7, а то и на 7,5%. Напомним, по действующему предложению люди могут взять в банке деньги на покупку жилища под 6,5%.

При этом максимальную сумму по ссуде тоже хотят урезать – до 3 миллионов рублей. Также по имеющимся в распоряжении журналистов сведениям, получившее большую популярность у россиян предложение подумывают продлить на один год.

Издание направило официальный запрос в профильные ведомства для получения разъяснений, однако там отказались комментировать данную информацию.

А корреспондентам "Интерфакса" удалось выведать, что эксперты кабинета министров рассматривают варианты расширения возможностей семейного ипотечного кредитования.

К слову, недавно председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил лишить часть россиян материальной помощи.