Немецкие экологи нашли новый повод для остановки "Северного потока-2"

Немецкие экологи придумали уловку для остановки "Северного потока-2"
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Иностранцы все еще пытаются вставить палки в колеса нашему газопроводу

Российская газовая магистраль "Северный поток-2" практически достроена. Однако некоторые особо упертые ненавистники энергетического проекта не теряют надежды сорвать его выполнение. На этот раз на поле боя с нашим трубопроводом вышли немецкие экологи. Они считают необходимым отозвать разрешение на его строительство.

Очередными недоброжелателями стали защитники окружающей среды из компании Deutsche Umwelthilfe. Эксперты накатали заявление в местный регулятор BSH. В документе указано, что разрешение на возведение и эксплуатацию газопровода должно быть немедленно отозвано. Минимум, на который согласны специалисты – это временная приостановка прокладки российских труб.  

Как убеждают экологи, такие действия необходимо выполнить для того, чтобы проверить, соответствует ли проект "климатическим целям", пишет РИА "Новости".

Свое обращение специалисты оправдывают стремлением "защитить климат". В ведомстве вдруг вспомнили, что при прохождении предыдущей проверки российский проект не оценили с точки зрения воздействия на "климатические цели". Экологи утверждают, что этот пробел нужно немедленно устранить, а значит строительство трубопровода должно быть прекращено.

К слову, недавно российский лидер Владимир Путин оценил отказ Вашингтона от санкций против нашего газопровода. Президент также отметил, что у Киева остаются шансы на сохранение транзитного маршрута российского газа.

Ольга ФЕДОРОВА

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