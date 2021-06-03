Россия вступила в период еще большей нестабильности, считает профессор

Решение Министерства финансов по обнулению доли активов доллара в Фонде национального благосостояния может привести к неприятным последствиям, которые будут опаснее инфляции. Такое мнение выразил в беседе со СМИ замглавы Центрального экономико-математического института РАН Георгий Клеймер.

Специалист указал на то, что политика Минфина может спровоцировать ситуацию, которую будет тяжело контролировать. Речь идет в некоторой степени о "раскачивании лодки" финансовой системы государства – если страна отказывается от доллара в ФНБ, то структура самого фондового рынка претерпевает серьезные изменения.

Клеймер исходит из того, что для устойчивости Фонд необходимо диверсифицировать – таким образом ФНБ сможет избежать нестабильности в период изменения конъюнктуры. Доллар же в какой-то степени был элементом системы фонды. А отказ от него, скорее всего, приведет к тому, что роль американской валюты в качестве платежного средства будет снижена.

Вместе с тем профессор не исключает, что политика Минфина может положить начало "уходу" доллара в тень – можно вспомнить советскую эпоху, когда американскую валюту кто-то копил тайком.

"Такого рода действия довольно резко влияют на рынок. Мне кажется, что сейчас мы вступаем в период еще большей турбулентности. От советов гражданам я воздержусь", – высказался Клеймер.

По словам экономиста, трудно дать конкретный прогноз по сложившейся ситуации: неизвестно, куда "качнет" россиян. Политические причины указанных мер, безусловно, имеются, считает профессор. Однако экономических поводов для исключения доллара из валютной корзины не было, о чем Клеймер заявил в интервью News.ru.

Ранее экономист Михаил Беляев заявил, что стоимость доллара может "взлететь" за порог в 125 рублей.