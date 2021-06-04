ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями

ФНБ без доллара: что делать с валютными накоплениями
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кубышка избавится от "американца", а вот гражданам торопиться не стоит

Эксперты Минфина решили отказаться от накоплений средств в Фонде нацблагосостояния в долларах. На этом фоне многие россияне задумались, не стоит ли им пойти по пути решения правительства и распродать все доллары от греха подальше. Однако, по мнению представителей экспертного сообщества, делать это не следует.

Опытный инвестор Александр Бахтин посоветовал согражданам держать порядка 30-40% в валюте. Его коллега Андрей Кочетков согласился, что решения Минфина не должны оказывать сильное влияние на личную стратегию накоплений.

Еще один эксперт в сфере инвестиций Андрей Верников напомнил, что по прогнозам специалистов, Россию ждет серьезный скачок инфляции. Такое положение дел обычно сопровождается судорожной скупкой дорогостоящих объектов (автомобилей и недвижимости), которые точно не прогорят, когда инфляция начнет пожирать деньги на счетах. На этом фоне цены подскочат, а рубль станет сдавать позиции. Так что избавляться от "американцев" на счетах пока не стоит.

Кочетков в беседе с корреспондентом РИА "Новости" также добавил, что прощаться с долларами и переходить на накопления в рублях можно будет тогда, когда деревянный снова приобретет инвестпривлекательность.

К слову, профессор Георгий Клеймер считает, что решение Минфина по ФНБ опаснее инфляции.

Ольга ФЕДОРОВА

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