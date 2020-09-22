Приметы на 23 сентября: что нельзя делать в день Осеннего равноденствия

Приметы на 23 сентября: что нельзя делать в день Осеннего равноденствия
Фото: pixabay.com
продолжениеПриметы на 24 сентября: что нельзя делать в день Федоры-обдеры
Начинать новые дела в этот день не стоит

23 сентября наступает день Осеннего равноденствия. В этот период ночь по своей длительности догоняет день. Теперь световая часть суток будет понемногу уменьшаться, а минимальной по времени станет 22 декабря.

А еще в этот день православные чтут память епископов Петра и Павла. Эти святые были истовыми христианами и во имя веры приняли страдания.

Обычаи и традиции 23 сентября 

Наши предки на Петра и Павла отмечали завершение сбора урожая и устраивали настоящее застолье. Так что дата отлично подойдет для собрания близких и родных у себя дома или в каком-нибудь заведении. А еще 23 сентября было принято выметать весь ссор из избы – на среду можно назначить генеральную уборку.

Осеннее равноденствие всегда было окутано мистической аурой. На Руси считали, что затевать новые дела в такое время не стоит. А еще запрещается ссориться с родными и держать в голове дурные мысли – в этот день они обладают особенной силой и могут реализоваться.

Приметы на 23 сентября 

  1. На Петра и Павла рябина становится самой сладкой в году.
  2. Испить рябинового кваса – набраться силы богатырской.
  3. Собранная 23 сентября рябина обладает целебными свойствами – можно вылечить головную боль и простуду.
  4. Путники, отправившиеся сегодня в дорогу, могут быть спокойны – все будет хорошо.
  5. В этот день у людей особенно работает интуиция: что почувствуете – то и верно.
  6. Веточка рябины, поставленная на стол, принесет в дом счастье.


Ранее "Утро.ру" публиковало подробный гороскоп на октябрь.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Варвара Ветровкина
Ответить
Какие Пётр и Павел?! Окститеся, ребяты! Пётр и Павел - 12 июля. 21 сентября - рождество Богородицы, а равноденствие в этом году 22 сентября. Вы бы хоть погуглили...Брехуны неграмотные...
1
новости партнеров

В Минске рассказали о позиции Москвы на переговорах по газу

В Белоруссии рассчитывают, что обсуждать цены на поставки им приходится в последний раз

"Северный поток - 3": для поставок водорода из России в Европу требуется новый газопровод

Трубопроводная сеть в Балтийском море в перспективе может значительно расшириться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей