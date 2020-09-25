Подробный астрологический прогноз расскажет, как начать выходные

Суббота 26.09.2020 благоприятна для любых начинаний. Не меняйте своих привычек, будьте оригинальны, в том числе и в личной жизни, реализуйте даже самые смелые планы. Вторую половину дня лучше провести на свежем воздухе. Даже если вы немного прогуляетесь по городу – заряд положительных эмоций вам гарантирован.

Овен

Звезды советуют Овнам найти возможность помочь тем, кто нуждается в их поддержке. Не скупитесь на траты, при необходимости окажите материальную помощь – все ваши усилия с лихвой окупятся. В личной жизни 26.09.20 лучше настроиться на романтику: флиртуйте, знакомьтесь или отправляйтесь на романтическое свидание.

Телец

Постарайтесь не упустить шанс улучшить свое материальное положение. Однако Тельцам не стоит слепо полагаться на удачу, лучше продумать каждый свой шаг. Во второй половине дня возможны приятные знакомства. Не стесняйтесь проявлять инициативу и не сомневайтесь, что вы станете заметны и интересны окружающим.

Близнецы

Суббота 26.09 обещает Близнецам неожиданные сюрпризы и подарки. Судьба улыбается тем, кто умеет радоваться жизни и не зацикливаться на прошлых неудачах. Сейчас вы настолько активны в плане общения с противоположным полом, что возможны любые, даже самые безумные приключения. Вечером можно встретиться с друзьями – пора встряхнуться и поверить в себя.

Рак

Этот день будет удачен с точки зрения финансовых дел. Деловые сделки завершатся удачно, поэтому принимайте дары судьбы: вы заслужили награду за свои труды. В субботу Раки будут склонны к безрассудным поступкам. Даже давняя дружба может внезапно перерасти в страстную любовь. Возможно, представителям знака не стоит поддаваться эмоциями, потому что партнер может утомить вас капризами и жалобами.

Лев

Самое время определиться со своими желаниями и предпочтениями. Посвятите субботу 26.09.2020 себе. Не бойтесь кардинально менять свой имидж: изменения будут к лучшему. А вот в личной жизни Львов не все так гладко: партнер может обмануть ваше доверие. В ближайшее время воздержитесь от поездок на большие расстояния. Конечно, в самих путешествиях нет ничего плохого, но сейчас вам лучше побыть дома.

Дева

Астрологи рекомендуют Девам не экономить на подарках. Не бойтесь устраивать дорогие сюрпризы и помните про правило бумеранга. Кстати, суббота отлично подойдет для свиданий и романтических признаний – вас заметят, а чувства, вероятнее всего, окажутся взаимными. Даже при сильной занятости найдите время, чтобы навестить своих родителей. Не оставайтесь равнодушными к их проблемам.

Весы

Скорее всего, суббота будет наполнена приятными сюрпризами. Астрологи обещают Весам всевозможные материальные блага: долгожданное повышение зарплаты, удачные покупки, и даже возможность выиграть в лотерею. Не бойтесь самовыражаться. Загляните внутрь себя, если вы не знаете, как лучше действовать. Возможно, судьба дает вам правильные подсказки, остается только суметь распознать их.

Скорпион

26 сентября Скорпионы смогут разрешить любой, даже самый затяжной конфликт. Помните, что отношения – это тяжелая работа, поэтому будьте внимательны к своему любимому человеку. Также суббота подойдет для занятий благотворительностью. Речь идет не только о материальной помощи, ведь представители знака могут помочь добрым словом или дать полезный совет. Можно обновить гардероб.

Стрелец

День отлично подходит для того, что посвятить его добрым делам. Постарайтесь оказать если не материальную, то хотя бы моральную поддержку нуждающимся людям. Аккуратнее с эмоциями, потому что отношения с любимым человеком могут испортиться из-за эгоизма Стрельцов. Впереди представителей знака ждет всплеск творческой активности, поэтому звезды советуют вспомнить о творческом хобби.

Козерог

Приглядитесь к своему окружению. Старайтесь быть терпеливыми и внимательными к проблемам людей. 26.09.2020 не бойтесь совершать иррациональные поступки, прямо сейчас подумайте о том, куда бы вы хотели пойти или чем заняться. Стрельцам не стоит доверять слишком заманчивым предложениям, но и не спешите отказываться от выгодных сделок. Прежде чем принять решение, посоветуйтесь с родственниками и коллегами.

Водолей

В субботу, 29 сентября удача будет на стороне Водолеев. Можете не бояться реализовывать ранее задуманные планы. В личной жизни также все будет хорошо и гармонично. Доверяйте своему любимому человеку, уважайте его мнение, а еще лучше, поддерживайте во всех начинаниях. Иначе расставания не избежать. Любая попытка форсировать события будет обречена на провал. Доверяйте своей интуиции – она подскажет, как быть дальше.

Рыбы

26.09.20 Рыбам следует хорошо поработать. Будьте уверены, что давно задуманные планы уже очень скоро сбудутся. Будьте решительны и энергичны, смело продвигайте свои идеи. Вечером не отказывайтесь от любого приглашения на свидание, будьте милы и дружелюбны с новыми друзьями – удача вам улыбнется.

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