Приметы на 26 сентября: что нельзя делать в Корнильев день

Приметы на 26 сентября: что нельзя делать в Корнильев день
Фото: pixabay.com
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От бурных вечеринок в эту субботу стоит воздержаться

По православному календарю 26 сентября считается днем Корнилия – римского сотника, обращенного в христианство апостолом Петром. Наши предки, в большинстве своем земледельцы, связывали его имя со словом "корень".

На Руси считали, что этот день последний теплый осенью, и после него ничего в земле не растет. Поэтому стремились на Корнилия закончить все полевые работы в поле и собрать урожай.

Что можно делать 26 сентября 

1. Полезно очищать огород от оставшихся корнеплодов: картофеля, свеклы,  моркови, репы, брюквы, редьки.

2. Из собранных овощей следует готовить разные блюда. 

3. Этот день благоприятен для для смены обстановки в доме.

Что нельзя делать 26 сентября 

1. В эту субботу не следует устраивать бурных вечеринок, иначе за безудержным весельем нахлынет сильная печаль.

2. Не стоит жениться и выходить замуж – брак не принесет счастья. Но, если свадьба выпала на этот день, можно совершить благородный поступок, и тогда все будет хорошо.

3. Засылать сватов и обручаться в этот день также не рекомендуется.

4. Девушкам не надо смотреться в зеркало, а тем более разбивать его. В противном случае ждет неудачное замужество. И гадать с зеркалами опасно – к большому несчастью.

5. Нельзя 26.09 переедать – это грозит проблемами со здоровьем.

6. Браться за крупные или важные дела в одиночку также не стоит, иначе они закончатся неудачей.

Народные приметы на 26 сентября 

  • Если в этот день пошел теплый дождь, то в нынешнем году он будет последним. 
  • Все грачи улетели на юг – скоро пойдет снег. 
  • Красная луна предвещает ветреную погоду.
  • Если куры в этот день стали линять, зима будет теплой.
  • У того, кто съест 26 сентября блюдо из редьки, будет крепкое здоровье.

Ранее астрологи предсказали, что ожидает знаки зодиака на неделе с 21 по 27 сентября.

Полина ДОРОЖКИНА

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