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Воздвижение Честного и Животворящего Креста ежегодно отмечается 27 сентября. Этот праздник относят к числу двунадесятых – что значит, одному из 12 важнейших христианских праздников. В этот день принято чтить память обретения Иисусом креста, на котором его распяли.
Считается, что в это время начинается битва между силами зла и добра, а символ креста помогает одержать победу добру. Поэтому православные в этот день ходят в церковь, надевая крест
Однако помимо церковных, у этого праздника есть еще и народные обычаи.
Что можно делать на Воздвижение Креста Господня
В ночь с 26 на 27 число в церквях проводят всенощное бдение – туда отправляются все верующие.
Дом очищали от злых сил с помощью креста. Для этого их рисовали мелом на дверях и углах и читали "Отче наш".
Принято было дарит кресты детям. Считалось, что символ будет оберегать их даже в случае, если его не будут носить.
Что нельзя делать на Воздвижение
Верующие должны в этот день строго следовать посту. Не допускается употребление любой животной пищи.
Не рекомендуется начинать новые дела – они будут обречены на провал.
Запрещалось давать взаймы, в противном случае человек весь год будет нести убытки.
Православные избегали похода в лес, поскольку в этот праздник, по поверью, там собиралась нечистая сила.
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