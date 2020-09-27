Курс рубля
- Стоит ли срочно скупать евро и доллары: совет эксперта
- Как ситуация в Карабахе скажется на рубле: экономист дал прогноз
- Доллар по 90 рублей: как болезнь Трампа может подкосить рубль - эксперт
28 сентября получил в народе название день Никиты-Гусятника. В этот день дикие гуси покидают свои "дома" и отправляются на юг.
Традиции и обычаи 28 сентября
На Руси были уверены, что в этот день стоит пойти охотиться на гусей – дичи можно добыть много. Если удавалось подстрелить дикую птицу, значит, охотника ждет успех во всех делах. Наши предки 28 сентября устраивали настоящий пир – главным блюдом праздничного стола был печеный гусь.
Что нельзя делать 28 сентября
В понедельник опасно жениться – брак будет несчастливым. Также лучше мужчинам позвать замуж своих возлюбленных в другой день. А еще в эту дату нельзя гадать. Особенно опасным считается ворожба с зеркалом – это занятие в понедельник сулит беды.
С пола или земли лучше не поднимать монетки, иначе будут финансовые проблемы несколько лет. На Руси не пели после наступления темноты, боялись привлечь несчастья. Вечером нужно вести тихие беседы или молчать.
Приметы 28 сентября
Ранее "Утро.ру" поделилось календарем народных праздников на октябрь.
В Германии уверены, что без России мира в Европе не будет
Эксперт отметил, что ограничения из-за давно построенного объекта лишены логики