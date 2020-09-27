По поведению перелетных птиц можно узнать, какой ждать зимы

28 сентября получил в народе название день Никиты-Гусятника. В этот день дикие гуси покидают свои "дома" и отправляются на юг.

Традиции и обычаи 28 сентября

На Руси были уверены, что в этот день стоит пойти охотиться на гусей – дичи можно добыть много. Если удавалось подстрелить дикую птицу, значит, охотника ждет успех во всех делах. Наши предки 28 сентября устраивали настоящий пир – главным блюдом праздничного стола был печеный гусь.

Что нельзя делать 28 сентября

В понедельник опасно жениться – брак будет несчастливым. Также лучше мужчинам позвать замуж своих возлюбленных в другой день. А еще в эту дату нельзя гадать. Особенно опасным считается ворожба с зеркалом – это занятие в понедельник сулит беды.

С пола или земли лучше не поднимать монетки, иначе будут финансовые проблемы несколько лет. На Руси не пели после наступления темноты, боялись привлечь несчастья. Вечером нужно вести тихие беседы или молчать.

Приметы 28 сентября

Нет облаков, будет ветрено. Холод же предвещает полет гусей на юг. Гуси часто приземляются на землю – осень выдастся без дождей.

Обильные осадки к поздней и холодной весне. Муравейники стали крупными в лесу – зиму стоит ждать морозной.

Если съесть репу в этот день, то в течение 12 месяцев можно не бояться зубной боли.

Если уехать в путешествие далеко, то можно встретить новых друзей. Родившиеся в этот день люди живут долго.

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