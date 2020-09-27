Как успешно начать неделю, расскажет астрологический прогноз для всех знаков зодиака

В понедельник Луна будет в знаке Водолей. Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно заняться самообразованием и получением новых знаний, изучением и внедрением новых технологий. Неплохо идут дела с недвижимостью, общественная и политическая деятельность.

Овен



Астрологи советуют провести 28 сентября в спокойной обстановке. Вам легко будет даваться общение с людьми, также возможны творческие достижения. В течение понедельника Овны будут ощущать полную гармонию с миром.



Телец



День сулит неожиданный конфликт, который может быть связан с неразрешенными ранее денежными вопросами. Для того чтобы справиться с проблемой, Тельцам потребуется помощь друзей. Смело обращайтесь к ним за поддержкой.



Близнецы



Звезды сулят Близнецам получение неприятного известия 28.09.2020. Ссора с близким человеком может испортить планы на день. Для того чтобы переломить негативные тенденции дня, постарайтесь быть максимально сдержанными.



Рак



Астрологи советуют Ракам провести 28 сентября в спокойной обстановке. Можете уделить внимание семье и детям. Также день благоприятен для осуществления крупных покупок или планирования путешествия.



Лев



Благоприятный день. Однако Львам нужно избегать новых романтических знакомств – берегите то, что имеете. В этот день отличной идеей будет позаниматься спортом или посвятить время творчеству.



Дева



28.09 будет полно противоречий. В первой половине дня Девы будут чувствовать себя на высоте – любые задачи будут решаться в два счета, окружающие восхитятся вашей работоспособности. Однако вечером вы можете получить неприятное известие, которое выбьет вас из колеи. Постарайтесь мужественно встретить жизненные невзгоды.



Весы



Весам понедельник сулит неприятности. Скорее всего, вы будете чувствовать повышенную нервозность, а также преследование недоброжелателей. Возможно, представителям этого знака придется столкнуться с клеветой. Для того чтобы минимизировать негативное влияние небесных светил, постарайтесь избегать общения с неприятными вам людьми.



Скорпион



Накопившуюся за последнее время усталость наконец-то можно будет компенсировать. 28 сентября пройдет абсолютно спокойно, Скорпионы отдохнут и получат возможность не забивать голову постоянными размышлениями о делах.



Стрелец



Стрельцам нужно позаботиться о своем здоровье, противопоказаны дальние поездки. В этот день может случиться несчастье, сопряженное с травмами. Постарайтесь провести понедельник в спокойной обстановке.



Козерог



Благоприятный день. У Козерогов будет возможность наладить отношения с близкими людьми. Отличное время для того, чтобы попросить прощения. День также подходит для вступления в брак, зачатия и составления планов на будущее.



Водолей



Судьбоносный день. Сегодня Водолеи, скорее всего, узнают, на что могут рассчитывать в течение следующего года. Возможны серьезные изменения в материальном положении и в семейных отношениях.



Рыбы



28.09 Рыб ждет романтическое приключение. Не исключено приятное знакомство, которое в будущем перерастет в серьезные отношения. Представителям этого знака сегодня с легкостью будут даваться деловые переговоры.



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