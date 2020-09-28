Звезды подскажут, как провести вторник с пользой

Первая половина дня готовит много трудностей и разочарований. В это время могут обостриться конфликты и конкурентная борьба с коллегами по работе. Во второй половине дня ситуация значительно изменится. Вечер наполнится позитивными эмоциями и яркими красками.

Овен

В этот день Овнам нужно быть особенно внимательными. Велика вероятность того, что вы допустите какие-то серьезные ошибки при решении деловых вопросов. Не пренебрегайте отдыхом – приятное времяпровождение с семьей или друзьями пойдет вам на пользу.

Телец

Тельцов ждет беспокойный, но интересный день. 29 сентября появится возможность получить новый полезный опыт. Вы будете схватывать все на лету, что принесет полное удовлетворение своей работой. Также сегодня смело беритесь за требующие особой концентрации дела.

Близнецы

29.09.20 Близнецы могут столкнуться с недопониманием со стороны близких. Однако вы легко найдете компромисс, что снимет возросшее напряжение. Вторую половину дня желательно посветить обдумыванию старых проблем. Вы удивитесь тому, как быстро вам удастся найти правильное решение.

Рак

Начало дня выдастся не самым удачным. Раков будут постоянно сбивать с пути трудности и неудачи. Но не стоит опускать руки – уже к обеду ситуация наладится. Велика вероятность того, что вы получите какие-то хорошие новости, которые вернут вам позитивный настрой.

Лев

29 сентября Львов ожидает напряженный день. Придется достаточно много работать, а также часто исправлять чужие ошибки. Несмотря на ваше желание показать себя с лучшей стороны, окружающие будут видеть только слабые стороны. Есть и хорошие новости – вы сможете наладить отношения с близким человеком.

Дева

Сегодня Девы покажут себя во всей красе. Вы продемонстрируйте всем свою настойчивость и целеустремленность. Благодаря этим качествам получится добиться успеха во многих делах. Окружающие будут довольны качеством вашей работы, а также тем, что ваши слова соответствуют поступкам.

Весы

День готовит для Весов много новых планов и свежих идей. За один раз воплотить все в жизнь не получится, поэтому придется проявить терпение. 29 сентября отношения с окружающими будут складываться хорошо. Вы даже сможете помириться с тем, с кем уже некоторое время не общаетесь.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам не спешить с решением финансовых вопросов. Есть риск попасть на деньги или оказаться в другой затруднительной ситуации. Лучше все тщательно проанализировать и обдумать. После обеда возможны приятные встречи и новые знакомства.

Стрелец

Сегодня Стрельцам как никогда понадобится умение контролировать свои эмоции. Не стоит идти на поводу у мимолетных желаний – это может окончиться не очень хорошо. Также 29 сентября лучше не делиться ни с кем "сырыми" идеями. Сначала обдумайте новый проект, а потом уже рассказывайте о нем.

Козерог

Козерогов ждет беспокойный день. На вас навалится сразу несколько дел, что, на первый взгляд, может сбить с толку. Но это вас не остановит – благодаря оптимизму и целеустремленности удастся реализовать все задуманное.

Водолей

29 сентября – благоприятный день для Водолеев. Велика вероятность того, что вы получите хорошие новости и выгодные предложения. Также звезды будут благосклонны к вам в решении финансовых вопросов. Появится шанс заключить хорошую сделку.

Рыбы

Сегодня сильная сторона Рыб – это их интуиция. Она поможет решить сложные задачи, а также реализовать новые планы. При возникновении трудностей вам не стоит опускать руки – помните, что все сложности временны.

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