В этот день не стоит отправляться в длительную поездку

Сегодня Православная церковь чтит память мученицы Людмилы. Она являлась покровительницей Чешского государства. Вместе с мужем, князем Борживоем I, святая приняла христианство. Супруги всячески способствовали укреплению православия. В конечном итоге Людмила была убита за свою веру.

Обычаи и традиции

В этот день женщины делали заготовки на основе капусты. Они собирались компанией и делились друг с другом различными рецептами. За оживленными разговорами работа протекала гораздо быстрее.

Также в Людмилин день ходили в баню. Считалось, что после этого болезни начнут обходить семью стороной. Однако имелся один нюанс – нельзя было брать чужой веник, так как через него якобы передавались чужие недуги.

Что можно делать в Людмилин день

Исходя из традиций, в этот день можно заниматься квашением капусты. Считается, что она будет храниться долгое время.

Что нельзя делать в Людмилин день

В Людмилин день стоит воздержаться от ловли рыбы. Считается, что вода может сильно навредить.

Кроме того, лучше отказаться от переезда или длительных поездок. В противном случае могут обостриться какие-то болезни.

Приметы

Слышите гром – к морозной и малоснежной зиме.

Галки летают стаями – к хорошей погоде.

На деревьях листья пожелтели, но до сих пор не опали – к продолжительной осени.

В Людмилин день за окном стоит теплая погода – холода наступят нескоро.

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