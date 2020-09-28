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Сегодня Православная церковь чтит память мученицы Людмилы. Она являлась покровительницей Чешского государства. Вместе с мужем, князем Борживоем I, святая приняла христианство. Супруги всячески способствовали укреплению православия. В конечном итоге Людмила была убита за свою веру.
Обычаи и традиции
В этот день женщины делали заготовки на основе капусты. Они собирались компанией и делились друг с другом различными рецептами. За оживленными разговорами работа протекала гораздо быстрее.
Также в Людмилин день ходили в баню. Считалось, что после этого болезни начнут обходить семью стороной. Однако имелся один нюанс – нельзя было брать чужой веник, так как через него якобы передавались чужие недуги.
Что можно делать в Людмилин день
Исходя из традиций, в этот день можно заниматься квашением капусты. Считается, что она будет храниться долгое время.
Что нельзя делать в Людмилин день
В Людмилин день стоит воздержаться от ловли рыбы. Считается, что вода может сильно навредить.
Кроме того, лучше отказаться от переезда или длительных поездок. В противном случае могут обостриться какие-то болезни.
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