Устраивать застолья в этот скорбный день не стоит

Православная церковь 30 сентября чтит память четырех мучениц. Это были Вера, Надежда, Любовь и их мать Софья. На Руси дата была любимым женским праздником и называлась днем Вселенских, или Всесветных, бабьих именин.

Трагическая история матери и ее трех дочерей никого не оставила равнодушными. За христианскую веру и отказ отречься от нее девушек казнили на глазах у матери. Она похоронила дочерей и, помолившись у их могил, умерла.

Традиции и обычаи



Наши предки помнили о судьбе страдалиц. Женщины на Руси в этот день могли не работать, мужчины, поздравляя их с праздником, преподносили цветы и вкусности.

Утром женщины, по традиции, плакали о своей и всех близких судьбе. Наши предки верили, что такой обряд защитит семью от болезней, неприятностей и бед.

В селах 30 сентября собиралась молодежь. Девушки причитали о том, чтобы чувства любимых ими парней никогда не заканчивались, и верили, что это сбудется.

Дам и девочек с именами Вера, Надежда, Любовь и Софья, 30 сентября чествовали и кормили пирогами.

Что можно делать в день Вселенских бабьих именин

Ниши предки считали, что в этот день нужно молиться святым великомученицам и просить их о семейном благополучии и здоровье.

Также на Руси верили, что, стоит в ночь на 30 сентября испечь большой каравай или пирог, в семью вернется взаимопонимание. Утром шли в церковь, покупали три свечи, одной из которых украшали выпечку. Каждый в семье ел по куску освещенного пирога или каравая и, как считалось, очищался от грехов.

Можно также снимать порчу и сглаза, а также для лечить женские болезни.

Что нельзя делать в день Веры, Надежды, Любови и Софьи

Женщинам нежелательно трудиться.

Запрещено устраивать веселые гулянья и застолья.

Не принято 30 сентября проводить свадьбы и венчания.

Нельзя ссориться с окружающими.

Народные приметы на 30 сентября

1. Пасмурное утро предвещает хорошую погоду в ближайшее время.

2. Теплая и ясная погода – рыбаков ожидает отменный клев.

3. Если журавли в этот день улетаютна юг, на Покров (14.10) ударит мороз, если остались, похолодает только к концу октября.

4. Сухая погода весь денья, значит зима будет поздняя, дождь идет – к ранней весне.

5. Стоит женщине хорошо поплакать 30 сентября, она избавит себя от слез на целый год.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на неделю - с 28 сентября по 4 октября.

