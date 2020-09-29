Подробный астрологический прогноз для всех знаков зодиака расскажет, что готовит грядущий день

В среду растущая Луна окажется в созвездии Рыб. День лучше всего посвятить творчеству и активному отдыху. Также полезным будет разбор прошлых ошибок и составление планов на ближайшие недели. А вот эмоциональное состояние представителей зодиакальной карты будет не самым стабильным.

Овен

30 сентября 2020 года обещает Овнам удачу во всех делах. Многие представители этого знака найдут новых друзей или заключат успешную сделку.

Телец

Начало дня будет плодотворным: только в течение первой половины удастся решить большую часть проблем. Вечер пройдет спокойно, астрологи советуют провести его в кругу друзей и не заниматься ничем серьезным.

Близнецы

Среда для Близнецов пройдет не самым простым образом: то и дело будут возникать непредвиденные трудности. Также возможны незапланированные расходы. Прогноз на день гласит: главное – не торопиться с принятием решения.

Рак

Последний сентябрьский день подарит Ракам множество возможностей. Звезды говорят, что сейчас наиболее подходящее время для начала чего-то нового, и даже самые непростые задачи будут выполнены блестяще.

Лев

Финансовый гороскоп для Львов обещает 30 сентября 2020 года внезапный доход. Во второй половине дня возможны и другие приятные сюрпризы, однако утром придется потратить немного времени на помощь окружающим.

Дева

Девы в среду не смогут похвастаться стабильным эмоциональным состоянием – мрачные мысли то и дело будут догонять представителей этого знака. Астрологи рекомендуют искать новый источник вдохновения и радовать себя различными мелочами.

Весы

А вот Весам с финансами в этот день стоит быть аккуратными: незапланированные покупки нанесут серьезный ущерб бюджету. Крупные траты лучше перенести на завтра, гласит денежный гороскоп.

Скорпион

Скорпионам 30 сентября 2020 года придется разбираться в личных делах. Пересмотрите свои отношения с людьми – кажется, деловое и романтическое общение стали чересчур сильно переплетаться.

Стрелец

Стрельцы в последнюю среду сентября окунутся в прошлое, некоторые будут сожалеть о совершенных ошибках. Возможно, этот день подходит, чтобы все исправить, намекают звезды.

Козерог

Пришло время сменить обстановку, гласит прогноз для Козерогов. Если нет возможности отправиться в небольшое путешествие, то нужно хотя бы отправиться на прогулку в новое место. День обещает интересные знакомства.

Водолей

Любовный гороскоп для Водолеев на день предупреждает: избегайте ссор со своей второй половинкой. Сегодня шанс порвать отношения высок как никогда.

Рыбы

Представителей этого знака ждут хорошие новости утром 30 сентября 2020 года. Вечер придется потратить на домашние дела, однако можно скрасить его приятной компанией, советуют астрологи.

Таков точный астрологический прогноз для мужчин и женщин на день. Ранее "Утро.ру" опубликовало подробный гороскоп на октябрь для всех знаков зодиака.