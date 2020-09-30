Астрологи раскрыли подробности того, что предстоит всем знакам зодиака в день начала второго осеннего месяца

В четверг растущая Луна попадет в созвездие Овна. Важных перемен и неожиданностей в этот день не случится. Он пройдет спокойно, без потрясений. А с хорошим настроением все запланированные дела завершатся удачно.

Овен

Представителей этого знака зодиака 01.10.2020 ждет успех в карьере, если они правильно выберут цель. Особое внимание следует уделить тому, что принесет наибольшую выгоду. А вот размениваться на мелочи не стоит, иначе большие возможности будут упущены.

Телец

В этот день Тельцам нужно подумать о себе и исполнении своих желаний. Вам надо продумать этот четверг так, чтобы нашлось время и на дела, и на общение. Следует вернуться к тому, что долго откладывали, и это завершится очень успешно.

Близнецы

Вас 1 октября захватят эмоции. Но даже если на работе ваши отношения не будут складываться, приложите усилия, чтобы укрепить свой авторитет. Возможно, что в этот день вас повыся. И в семье все должно наладиться.

Рак

Красноречие и умение налад словесный контакт с абсолютно разными людьми во многих обстоятельствах 01.10.2020 поможет Ракам. Им надо бы посидеть с друзьями, неплохо также завести новые знакомства, которые позже послужат на пользу.

Лев

Активным представителям этого знака в этот день звезды советуют не страдать от безделья направить свою бурную энергию на творчество, чтобы не удариться в депрессию или агрессию. Спокойствие окажется недолгим – уже 2 октября вас ждет насыщенный день.

Дева



Если вы что-то решаете самостоятельно, то и за последствия готовьтесь ответить. Тщательно обдумывайте поступающие в этот четверг предложения. В личных отношениях будьте терпимее – не настаивайте на откровениях близкого человека, чтобы не поссориться с ним.

Весы

Весам 1 октября не нужно расслабляться. Все, что начали, завершите, выполнение срочного задания принесет вознаграждение. Воспользуйтесь новыми возможностями, отькройтесь для новых знакомствам. Неожиданных перемен опасаться не следует, а вдруг возникший шанс может стать подарком судьбы.

Скорпион

Представители этого знака 01.10.2020 должны расслабиться и посвятить время отдыху и своему здоровью. Во всем, что касается денег, надо проявить осторожность: не исключены потери. В отношениях с партнером возникнет некоторое напряжение, смириться с его отдельными недостатками или нет – решать вам.

Стрелец

В случае неуверенности, так ли поступаете, отложите принятие важного решения. правильный вариант помогут найти советы близких. этот день как нельзя лучше подходит, чтобы избавиться от ненужного, поменять место работы или жилье. Одинокие могут встретить вторую "половинку".

Козерог

Вам нужно удержаться от конфликтов в рабочем коллективе. не откладывайте в долгий ящик важное. Звезды предупреждают вас о возможных неожиданных расходах. В запланированные поездки Козерогам лучше отправиться вечером.



Водолей

Представителям этого знака зодиака следует воздержаться от приобретений, особенно – недвижимости, подумайте, прежде чем тратить деньги на это. В личной жизни тоже не нужно спешить: неосмотрительные поступки могут навредить. Проявлять инициативу по работе вам надо с большой осторожностью.



Рыбы





Звезды предупреждают, что у вас 1 октября могут вспыхнуть ссоры с давними приятелями и недопонимание с близкими. Вечером ситуация наладится – вы сможете уделить время приятному и перспективному занятию. В личных отношениях день преподнесет Рыбам романтические сюрпризы, признания в любви.



