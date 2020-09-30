Приметы на 1 октября: что нельзя делать в день Арины Шиповницы

Приметы на 1 октября: что нельзя делать в день Арины Шиповницы
Фото: pixabay.com
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Верующие стараются не покидать свои дома

Православные чтят 1 октября святую мученицу Ариадну Промисскую. По своему сословию она была рабыней у одного из градоначальников-язычников. Однажды он решил устроить пир после церемонии жертвоприношения, пригласив всех желающих. Но Ариадна пожелала остаться дома, за что подверглась пыткам. После того, как рабыню бросили в темницу, она сбежала и, уходя от погони, прыгнула со скалы в расщелину, которая затем сомкнулась.

Увидев произошедшее, гонители принялись ругаться, забив друг друга копьями из-за ссоры.

Обычаи и традиции

1 октября начинается сбор шиповника – его необходимо собрать до наступления осенних заморозков, чтобы сохранить целебные свойства. Также крестьяне наблюдали в день Шиповницы за тем, как летят в небе журавли.

Обычно в деревнях устраивали девичьи посиделки, переговариваясь за готовкой еды. Верующие молились в церкви, а дома старались преуспеть в благих деяниях.

Что можно делать в день Арины Шиповницы

Необходимо совершать благие поступки. А еще нужно запастись на зиму шиповником – полезны те ягоды, которые собраны впрок.

Чего нельзя делать в день Арины Шиповницы

Нельзя хвалиться своими успехами, а также обращаться к Господу с просьбой дать сверх необходимого.

Приметы на 1 октября

  • Покинуть жилище – занести в дом беду
  • Журавли в небе – к октябрьским морозам
  • Какая погода 1 октября – такая будет и 1 апреля


Подробная информация о народных праздниках и традициях на октябрь – в материале "Утро.ру".

Егор МАЛКОВ

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