Приметы на 2 октября: что нельзя делать в день Трофима, Савватия и Зосимы

Приметы на 2 октября: что нельзя делать в день Трофима, Савватия и Зосимы
Фото: pixabay.com
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В этот день нужно обязательно полакомиться медом

Второго октября Православная церковь чтит память святых Трофима, Савватия и Зосимы. Мученики пострадали за свою веру во время правления римского императора Проба.

Христиан поймали на одном из языческих праздников. Они молились о том, чтобы Бог помог вывести заблудшие души на правильный путь. На просьбу отречься от православия мученики ответили решительным отказом, что разгневало правителя. В конечном итоге святые были убиты.

Обычаи и традиции дня

Святых Савватия и Зосиму считают покровителями пчел. С этого дня начиналась так называемая пчелиная десятина, которая длилась до 10 октября. В этот период большую часть времени посвящали работе на пасеке.

Собранный мед хозяйки активно использовали во время приготовления еды. Самым популярным блюдом считались оладьи, которые нужно было макать в лакомство.

Второго октября молодые люди устраивали Трофимовские вечерки. Девушки выбирали себе избранников во время веселых и шумных гуляний.

Что можно делать в день Трофима, Савватия и Зосимы

В этот день нужно угощать медом родных и друзей, а также есть его самому. Считается, что таким образом вы отгоните несчастья и неудачи.

Что нельзя делать день Трофима, Савватия и Зосимы

В этот день нежелательно ругаться с близкими. Наоборот, стоит помириться с теми, с кем вы по каким-то причинам поссорились.

Приметы

  • Дует южный ветер – в следующем году ждите богатый урожай озимых.
  • Гремит гром – зима будет малоснежная.
  • В этот день стоит теплая погода – вся осень будет благоприятной. 

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп для всех знаков зодиака на неделю. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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