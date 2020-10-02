По направлению ветра в эту субботу можно узнать о погоде в ближайшее время

Православная церковь 3 октября поминает великомученика Евстафия Плакиду, его жену Феопистию и сыновей Агапия и Феописта. На Руси хорошо знали об их жизни и страданиях.

Наши предки назвали этот день по-разному: Астафия-ветряка, Астафьевы ветры, Астафий, Астафьев день, Остафьев, Астафия-мельника. Его связывали с ветром, который в давние времена дул со всех сторон. Направление и сила потоков воздуха, как считали в народе, подсказывают, чего ждать от природы в скором времени, какой будет зима и грядущий урожай.

Обычаи и традиции дня

Накануне вечером было принято втыкать у крыльца ветку осины. Читая специальный заговор, женщина, похлеставею по порогу дома и земле, бросала горсть зерна, посылая его "к добрым людям". Наши предки верили, что это защитит их от всего плохого.

Самая старшая в семье женщина в день Астафия должна была бросить горящие угли в печь, приговаривая: "Гори к доброму хлебу", и выйти на крыльцо. Чтобы ветер, который называли листобоем из-за того, что он оголял деревья, не смог красоту с лица стереть и золу по двору разбросать, женщина его заговаривала.

А мужчине в то время, что топится печь, нужно пойти в хлев, взять навоз и удобрить им почву – для богатого урожая.

Что можно делать в Астафьев день



1. В зависимости от погоды, нужно просушить под солнцем или выморозить одежду.

2. Днем святой водой следует помыть окна и зеркала, а вечером – зажечь свечу.

3. Почувствовав напряжение в шее, нужно поменять цель в жизни или работу.

4. При усталости в ногах надо провести день активно. А если в руках ощущается зажатость, пора выполнить то, чего давно хотели.

Что нельзя делать в Астафьев день



1. Чужие сковородки, кастрюли, тарелки, чашки, сумки, взятые на время, в этот день не стоит возвращать пустыми.

2. За стол запрещено сажать ровно 13 человек.

3. Вымыв руки, ни в коем случае не нужно стряхивать с них воду, лучше вытереть.

Народные приметы

Южный ветер предвещает отличный урожай озимых в следующем году.

Сырая, туманная погода, летает много белой длинной паутины – значит остаток осени будет хорошим, и снег выпадет не скоро.

Сухо в этот день – зима ожидается малоснежная.

Шишки низко растут – морозы ударят рано, высоко – сильные холода придут под конец зимы.

Суровую зиму сулит нечастое падение листьев с березы и клена.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников на октябрь. .

