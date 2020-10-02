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Православная церковь 3 октября поминает великомученика Евстафия Плакиду, его жену Феопистию и сыновей Агапия и Феописта. На Руси хорошо знали об их жизни и страданиях.
Наши предки назвали этот день по-разному: Астафия-ветряка, Астафьевы ветры, Астафий, Астафьев день, Остафьев, Астафия-мельника. Его связывали с ветром, который в давние времена дул со всех сторон. Направление и сила потоков воздуха, как считали в народе, подсказывают, чего ждать от природы в скором времени, какой будет зима и грядущий урожай.
Обычаи и традиции дня
Накануне вечером было принято втыкать у крыльца ветку осины. Читая специальный заговор, женщина, похлеставею по порогу дома и земле, бросала горсть зерна, посылая его "к добрым людям". Наши предки верили, что это защитит их от всего плохого.
Самая старшая в семье женщина в день Астафия должна была бросить горящие угли в печь, приговаривая: "Гори к доброму хлебу", и выйти на крыльцо. Чтобы ветер, который называли листобоем из-за того, что он оголял деревья, не смог красоту с лица стереть и золу по двору разбросать, женщина его заговаривала.
А мужчине в то время, что топится печь, нужно пойти в хлев, взять навоз и удобрить им почву – для богатого урожая.
Что можно делать в Астафьев день
1. В зависимости от погоды, нужно просушить под солнцем или выморозить одежду.
2. Днем святой водой следует помыть окна и зеркала, а вечером – зажечь свечу.
3. Почувствовав напряжение в шее, нужно поменять цель в жизни или работу.
4. При усталости в ногах надо провести день активно. А если в руках ощущается зажатость, пора выполнить то, чего давно хотели.
Что нельзя делать в Астафьев день
1. Чужие сковородки, кастрюли, тарелки, чашки, сумки, взятые на время, в этот день не стоит возвращать пустыми.
2. За стол запрещено сажать ровно 13 человек.
3. Вымыв руки, ни в коем случае не нужно стряхивать с них воду, лучше вытереть.
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