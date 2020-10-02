Звезды подскажут, что ожидает в этот день представителей всех знаков зодиака

Убывающая Луна 3 октября задержится в знаке Овна до вечера. Эта суббота хорошо подойдет для общения с руководителями, деловых встреч и оформления документов. Умение контролировать свои эмоции поможет вечером исправить недоразумения, возникшие в начале дня.

Овен

Для Овнов это будет нелегкий день. Им не стоит менять жилье. Сделки с недвижимостью, вложения капиталов в строительство и оформление ипотеки завершатся неудачей.

Телец

Представителям этого знака нужно взять себя в руки и не нервничать. Их подстерегают разногласия в семье и споры с друзьями. Спасти ситуацию поможет присущее вам чувство юмора.

Близнецы

Ваша личная жизнь в этот день начнет улучшаться. Женщинам этого знака зодиака в этот день из-за домашних хлопот грозят трудности с деньгами. В целом Близнецам этот день может принести полезные знакомства и встречи. Есть шанс заключить выгодные сделки.

Рак

Вам не повредит осторожность в течение всего дня. Малейший просчет в денежных вопросах может привести к большим финансовым потерям. В этот день Ракам следует повнимательнее отнестись к своему здоровью: возможны проблемы с сердцем и сосудами.

Лев

У представителей этого знака этот день пройдет на пике активности. Вам нужно правильно распределить дела – более важными заняться до полудня. Появится возможность воплотить ранее задуманное. Ваши рабочие отношения могут перерасти в романтические.

Дева

Вам нужно решить несложные вопросы в первой половине дня. Стоит быть настороже и не принимать скорых решений. Несмотря на негативный настрой окружающих, сгладить острые углы у вас получится. При этом возможно повышение на работе или приятный сюрприз от коллег Вкладывать деньги не стоит.

Весы

Спокойствие поможет вам провести этот день удачно. После полудня следует уделить больше внимания семье. Домочадцам потребуется ваша забота и внимание.

Скорпион

Вас 3 октября ждет успех. Преграды будут сметены, общение с единомышленниками принесет пользу. Вечером возможны приятные сюпризы, встречи, в том числе романтические, и подарки.

Стрелец

Благодаря предусмотрительности Стрельцам будет сопутствовать удача. Аналитические способности окажут положительное влияние на дела. При этом вам нужно продумать, как сохранить достигнутое. Благоприятно этот день скажется на финансовой стабильности, может принести немалые доходы.

Козерог

Козерогам предстоит приятный день. Сюрпризы, никаких лишних усилий, исполнение желаний. Однако возможны бытовые проблемы, решение которых потребует денежных трат.

Водолей

Для вас, говорят звезды, этот день сложится очень удачно. Вы получите много полезной информации, примете верные решения, завершите давние дела. В личной жизни также наметятся перемены к лучшему.

Рыбы

У вас намечаются изменения в карьере. Возможно получение новой должности. Не нужно спешить, важные предложения надо примать, хорошенько обдумав. В конце дня могут возникнуть проблемы. Все дела стоит привести в полный порядок.

Ранее "Утро.ру" познакомило читателей с гороскопом на весь октябрь.