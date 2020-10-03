Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября

Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 октября
Фото: Andreas Friedrichs/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Астрологический прогноз поможет распланировать каждый день

Первая половина недели идеально подойдет для решительных и смелых поступков. Иногда придется действовать по обстоятельствам, опираясь на собственную интуицию. В середине недели желательно заняться анализом своих возможностей, а также тщательным обдумыванием планов. Ближе к выходным постарайтесь отказаться от резких действий, касающихся личной жизни. Не разрывайте отношения и не вступайте в новые – велика вероятность того, что все неожиданно изменится.

Овен

Для Овнов новая неделя – это отличный шанс взяться за что-то новое. Расставьте приоритеты и определитесь, что для вас важнее. Не бойтесь браться за долгосрочные проекты. Благодаря поддержке родных и друзей вы сможете добиться успеха. Будьте осторожны в принятии решений. Есть риск поддаться соблазнам и остаться ни с чем.

Телец

Неделя готовит для Тельцов много работы. Но не забывайте расслабляться – это пойдет вам на пользу. Возможны новые знакомства и встречи, которые окажут крайне положительный эффект. Вы узнаете много интересной и полезной информации. В середине недели уделите время решению проблем в личной жизни.

Близнецы

Близнецов ждет улучшение финансового состояния. Звезды сулят вам вознаграждения по работе и неожиданные выигрыши. Середину недели посвятите домашним делам. Однако помните, что спешить при этом нежелательно. Также вы можете заняться ремонтом или строительством. В результате вы окажетесь довольны результатом.

Рак

У представителей этого знака есть все шансы реализовать задуманное. Однако могут возникнуть сложности из-за вашей нерешительности. Попросите помощи у родных или друзей – они смогут успешно мотивировать вас. Откажитесь от планирования поездок в выходные. Велика вероятность того, что Раки попадут в неприятную ситуацию.

Лев

Львам советуют отказаться от спешки. Замедлите свой темп и проанализируйте ситуацию. Это поможет определиться с дальнейшими действиями. Старайтесь контролировать эмоции, иначе вы станете участником конфликтов. К концу недели возьмите свой бюджет под особый контроль. Вам будет сложно устоять перед незапланированными покупками.

Дева

Неделя готовит для Дев интересные встречи и новые знакомства. Вы с легкостью будете находить общий язык с окружающими, что повысит ваш уровень обаяния в глазах людей. В середине недели займитесь решением деловых вопросов. В это время вы будете максимально сосредоточенными и продуктивными.

Весы

Весам следует проявить настойчивость и оригинальность. Не стоит идти проторенными маршрутами. Применив свои творческие способности, вы с легкостью реализуете поставленные цели. Есть вероятность того, что к середине недели вы будете чувствовать неуверенность в своих силах. Не беспокойтесь – неприятное чувство в скором времени пройдет.

Скорпион

В начале недели Скорпионы будут успешно справляться со всеми задачами. Также вы можете завести новые знакомства, которые в дальнейшем окажутся очень полезными. Не забывайте отдыхать – времяпровождение с семьей или друзьями поможет отвлечься от рутины и настроиться на позитивный лад.

Стрелец

Неделя обещает быть продуктивной и благоприятной для Стрельцов. Уделите время размышлениям о своем будущем – присядьте и подумайте, чего вы хотите достигнуть. Не стоит в этот период заниматься финансовыми вопросами – есть риск остаться в минусе.

Козерог

Козерогов ждет много полезной и интересной информации, которая будет поступать не только от коллег по работе, но и от близких. Вы будете активно проводить время, поэтому скучать вам точно не придется. Возможно, вы откроете в себе какой-то новый талант, что поможет реализовать поставленные цели.

Водолей

Водолеи смогут проявить повышенную работоспособность, чем порадуют свое начальство. Вы будете удачно справляться не только с рабочими, но и с бытовыми делами. Вы легко найдете общий язык с другими людьми, что подарит позитивные эмоции. Не стоит недооценивать свою интуицию – именно она может дать хорошую подсказку относительно того, как действовать дальше.

Рыбы

У Рыб на этой неделе появится возможность исправить ранее допущенные ошибки. Воспользуйтесь этим шансом и измените ситуацию к лучшему. Велика вероятность того, что вы познакомитесь с интересными людьми. Не переоценивайте свои возможности, а также не взваливайте на себя чужую ответственность. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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